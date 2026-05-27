Estado inaugura obras do Binário de Novo Horizonte e anuncia novo CMEI na Serra

today27 de maio de 2026 remove_red_eye50

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço inaugurou, nesta terça-feira (26), as obras de recapeamento asfáltico e urbanização das vias que integram o Binário de Novo Horizonte, no município da Serra. Durante a agenda, também foi assinada a ordem de serviço para construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Novo Horizonte. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 19 milhões.

A solenidade contou com a presença do prefeito Weverson Meireles, além de autoridades estaduais e municipais.

Segundo o Governo do Estado, as obras do Binário de Novo Horizonte receberam investimento de R$ 13,8 milhões e contemplaram o recapeamento asfáltico de importantes vias da região, incluindo as ruas Eurico Veríssimo, Castro Alves, Gaivota, Arara Azul, Papagaio, Carcará e Tadorna.

As intervenções incluíram mais de 61 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico e cerca de 18,3 mil metros quadrados de calçada cidadã, beneficiando aproximadamente 15 mil moradores.

Durante o evento, Ricardo Ferraço destacou a parceria entre o Governo do Estado e o município para execução das obras.

“Hoje inauguramos um binário que vai organizar o trânsito, melhorar a mobilidade e trazer mais segurança para quem vive e trabalha em Novo Horizonte. Também demos início à construção de mais uma creche, ampliando oportunidades para nossas crianças”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, ressaltou que as intervenções fazem parte do conjunto de investimentos em mobilidade urbana realizados na Serra.

Em março deste ano, o Governo do Estado também entregou o Binário de Feu Rosa, com investimento aproximado de R$ 12,4 milhões.

Além das obras de mobilidade, o governador assinou a ordem de serviço para construção do novo CMEI de Novo Horizonte, que será executado por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).

A nova unidade contará com investimento de R$ 5,5 milhões do Governo do Estado e terá dez salas de aula, oferecendo cerca de 180 vagas para crianças da Educação Infantil, entre creche e pré-escola.

A estrutura também contará com sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala dos professores, diretoria e secretaria.

A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo Pereira, destacou a importância do investimento na Educação Infantil para ampliar o acesso ao ensino e fortalecer o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida.

foto Hélio Filho/Secom