Empresa contratada para obras da Samarco prevê 1,3 mil empregos em Anchieta

today27 de maio de 2026 remove_red_eye34

A empresa mineira Milplan Engenharia venceu a licitação para executar parte das obras do chamado “Momento 3” da Samarco, etapa que integra o projeto de reativação das usinas 1 e 2 de pelotização da unidade de Ubu, em Anchieta.

O contrato conquistado pela empresa contempla a implantação do sistema de pellet feed, utilizado no processamento de finos de minério de ferro concentrados, e deve gerar cerca de 1,3 mil novas vagas de emprego nos próximos meses, segundo representantes do setor empresarial.

As contratações fazem parte do chamado Pacote 1 das obras, primeira etapa licitada dentro do projeto de expansão da companhia. De acordo com empresários ligados ao setor, o pico das atividades deve mobilizar aproximadamente dois mil trabalhadores. Atualmente, cerca de 700 profissionais já atuam nas obras.

As oportunidades deverão ser voltadas principalmente para funções operacionais, como soldadores, caldeireiros, mecânicos montadores, eletricistas e bombeiros civis. A expectativa é que boa parte da mão de obra seja contratada no Espírito Santo.

O subsecretário de Inovação, Desenvolvimento e Gestão de Recursos de Anchieta, Sebastian Marcelo Veiga, destacou a importância do avanço do projeto para a economia regional.

Segundo ele, a participação das empresas locais no processo será fundamental para ampliar os impactos positivos na cidade.

“Vemos como essencial a aproximação e o engajamento da Milplan com o movimento Parceria Local e com a Associação Empresarial de Anchieta. Esse alinhamento é o caminho ideal para identificar oportunidades de subcontratação, permitindo que empreiteiras, oficinas, prestadores de serviços e fornecedores da cidade atendam às demandas do projeto”, afirmou.

Ainda conforme o subsecretário, existe expectativa de que os próximos pacotes de obras valorizem ainda mais as empresas locais e regionais.

Ao todo, a Samarco prevê investimentos de R$ 13,8 bilhões nas unidades de Germano, em Minas Gerais, e Ubu, no Espírito Santo, até 2031. O objetivo é retomar gradualmente 100% da capacidade produtiva instalada da empresa a partir de 2028.

Somente na unidade de Ubu, em Anchieta estão previstos investimentos de R$ 3,5 bilhões, destinados principalmente à modernização e reativação das duas usinas de pelotização.

A estimativa é de criação de aproximadamente quatro mil postos de trabalho entre 2026 e 2027, incluindo cerca de 400 empregos próprios da mineradora.

Durante toda a execução do projeto, a expectativa é de geração de cerca de 12,9 mil empregos diretos e terceirizados no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Atualmente, a Samarco opera com cerca de 60% de sua capacidade produtiva instalada. O chamado “Momento 3” tem como meta alcançar 100% da operação até 2028.

Além do Pacote 1, as obras também incluem outros dois blocos de contratação. O Pacote 2, referente ao sistema de pelotamento, ainda está em fase de concorrência e pode alcançar cerca de R$ 800 milhões em investimentos.

Já o Pacote 3 será voltado para interligações e melhorias internas e, segundo representantes do setor, deverá contar exclusivamente com empresas locais.

As obras estão previstas para ocorrer entre julho de 2026 e junho de 2028.

A Milplan Engenharia já iniciou a divulgação de vagas para banco de talentos voltado a posições operacionais em Anchieta por meio de sua página oficial de carreiras: https://milplan.com.br/pessoas-e-carreiras/

crédito Reciclo Divulgação Samarco