Espírito Santo inicia colheita do café arábica com expectativa de safra recorde em 2026

today27 de maio de 2026 remove_red_eye43

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, participou, nesta terça-feira (26), da abertura oficial da colheita do café arábica no Estado. A cerimônia foi realizada no Sítio Toinzé, em Iúna, na região do Caparaó capixaba, reunindo produtores rurais, pesquisadores, autoridades e representantes do setor cafeeiro.

Durante o evento, também foram entregues novos veículos ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Ao destacar a importância da cafeicultura para o Espírito Santo, Ricardo Ferraço afirmou que o Estado deve colher aproximadamente cinco milhões de sacas de café, mantendo-se entre os maiores produtores do Brasil.

“Quem lidera a produção de café no Estado são as propriedades de base familiar. Nossos profissionais do Incaper estão no dia a dia ajudando os produtores rurais com conhecimento e tecnologia para agregar valor à produção”, destacou o governador.

O evento foi promovido pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), pelo Incaper e pela Prefeitura de Iúna.

A programação contou com palestras técnicas voltadas à sustentabilidade da cafeicultura, incluindo debates sobre irrigação e ações do Projeto Cafeicultura Sustentável, iniciativa que incentiva boas práticas ambientais, sociais e produtivas nas propriedades cafeeiras capixabas.

O secretário estadual da Agricultura, Enio Bergoli, ressaltou a relevância econômica da cafeicultura arábica para as regiões de montanha do Espírito Santo.

Segundo ele, o crescimento esperado da safra demonstra o avanço dos investimentos em tecnologia, manejo, irrigação e sustentabilidade, fatores que têm ampliado a competitividade do café capixaba.

A cerimônia foi encerrada com uma colheita simbólica realizada pelas autoridades presentes, marcando oficialmente o início da safra 2026.

De acordo com o segundo levantamento da safra brasileira de café divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Espírito Santo deve colher 4,4 milhões de sacas de café arábica em 2026, crescimento de 34% em relação à safra anterior.

O aumento é impulsionado pelo ciclo de alta bienalidade das lavouras, característica natural da cultura cafeeira que alterna períodos de maior e menor produtividade.

Atualmente, o Espírito Santo ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de café arábica do Brasil, com mais de 26 mil propriedades cultivando a espécie, principalmente nas regiões de montanha.

Durante o evento, o governador também entregou sete novos veículos modelo Renault Duster ao Incaper. Cinco automóveis serão destinados aos escritórios locais de desenvolvimento rural dos municípios de Ibitirama, Apiacá, Alegre, Conceição do Castelo e Iconha.

Outros dois veículos serão incorporados aos Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDIs) Serrano e Sul, fortalecendo as atividades de pesquisa agropecuária.

Segundo o diretor-geral do Incaper, André Barros, o investimento fortalece o trabalho dos extensionistas e pesquisadores que atuam diretamente junto aos produtores rurais.

Na ocasião, produtores assistidos pelo Projeto Cafeicultura Sustentável também receberam certificados em reconhecimento à adoção de tecnologias e práticas voltadas à sustentabilidade e à eficiência produtiva da cafeicultura capixaba.

fotos Cid Costa/Governo-ES