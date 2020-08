Conhecer o mercado é fundamental para abrir um novo negócio

Para o sucesso de qualquer negócio, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, é necessário conhecer e entender o mercado em que está inserido. Para isso, especialistas falam sobre a importância de realizar uma pesquisa de mercado.

A diretora administrativa e financeira da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Sandra Aragão, disse que abrir um novo negócio ou mudar o produto ou serviço sempre leva o empreendedor a ter incertezas e insegurança. Por isso, a orientação é realizar uma pesquisa de mercado antes de qualquer decisão.

“A pesquisa de mercado é uma ferramenta bastante útil no momento de definir as estratégias de negócio a fim de diminuir riscos. Com os dados da pesquisa, é possível conhecer o cliente e definir o público-alvo e a concorrência, avaliar fornecedores e analisar outras informações fundamentais para um empreendedor existir”, alertou

O especialista em empreendedorismo, mestre em economia e professor universitário Adriano Salvador ressaltou que todo empreendedor precisa conhecer o mercado no qual vai atuar, quem são seus clientes, quais hábitos têm, onde estão e como alcançá-los. Para Salvador, é preciso entender se o produto oferecido cabe no mercado desejado. O especialista alerta ainda que não é correto começar um negócio e só depois buscar entender o mercado e o cliente.

“A chave para o sucesso de um negócio está na rapidez de estratégias e tomadas de decisões táticas. Vai ter sucesso no mercado quem oferecer o melhor serviço no tempo mais rápido, com diferenciais competitivos. Porém, o empreendedor só consegue alcançar esses pontos se conhecer o mercado que está inserido”, afirmou.

A consultora para empresas que buscam a transformação digital, Suellen Berger, contou que o empreendedor precisa ter o olhar voltado para o mercado. De acordo com ela, muitas vezes o negócio pode estar no mercado errado. “Você não pode ir para um mercado que não está pronto para te receber. Tem alguns negócios que saem da periferia e vão para um bairro mais nobre e dão errado”, exemplificou.

Suellen Berger explicou que se o produto é popular, ele precisa de um mercado adequado. É importante mapear e entender o mercado: “vou trabalhar com um mercado de pessoas que precisam de quê? Por exemplo, se sou uma grávida, onde uma grávida vai? Vou entender esses lugares e vou seguir essa grávida. Mas é importante lembrar que o produto, sendo popular ou de luxo, tem público na internet. Se você for para o ambiente digital, seu mercado é o mundo todo, mas é sua escolha atender às demandas que surgem”, orientou.

