Conselho Estadual de Assistência Social faz seleção de representantes da sociedade civil

today19 de setembro de 2020 remove_red_eye30

O Conselho Estadual de Assistência Social do Espírito Santo (Ceas/ES) está realizando um novo processo eleitoral para eleger representantes da sociedade civil para a próxima gestão 2020-2022.

Representantes ou organizações de usuários, de entidades, organizações e representantes dos trabalhadores de assistência social que desejam participar do processo eleitoral, têm até a próxima sexta-feira (25) para realizar a inscrição.

O edital completo e todas as informações sobre o processo seletivo estarão disponíveis no site da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), no link: https://setades.es.gov.br/conselho-estadual-de-assistencia-social-ceas.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente, com a entrega da documentação na Secretaria Executiva do Conselho, localizada à Rua Dr. João Carlos de Souza, 1.701, 17º andar, no Barro Vermelho, em Vitória, ou enviada por e-mail para (ceas.processoeleitoral2020@gmail.com) e via postagem. É importante salientar que, em caso de envio pelos Correios, as cópias precisam ser autenticadas em cartório e remetidas até o próximo dia 25.

As eleições serão realizadas em Assembleia, no dia 13 de novembro, e irão preencher 10 vagas destinadas aos usuários, entidades, organizações e representantes dos trabalhadores de assistência social.

Ceas

O Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas/ES) é constituído por 20 membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes do Governo do Estado e da sociedade civil, com mandato de 02 anos.

Dentre as atribuições do Conselho estão: aprovar e acompanhar a execução da Política Estadual de Assistência Social; assessorar os conselhos municipais de assistência social; a interlocução com os demais conselhos de políticas públicas setoriais; e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social.