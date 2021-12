Consumidora da Serra recorre ao Procon e reduz dívida em mais de R$ 6 mil

today16 de dezembro de 2021 remove_red_eye37

A atuação do Procon Serra garantiu que uma moradora da Serra conseguisse reduzir o valor de duas contas de água em mais de R$ 6 mil. Residente em Central Carapina, a munícipe procurou o Procon Serra em busca de soluções para negociar duas contas, uma de R$ 4.737,10 e outra de R$ 2.123,93.

Segundo a consumidora, os valores das contas não estavam de acordo com o nível de consumo da residência. Em vista disso, ela procurou o Procon para abrir uma reclamação para contestar o valor das faturas.

Após a atuação do órgão de defesa do consumidor, ficou constatado que havia um vazamento de responsabilidade da empresa fornecedora de água. Com isso, o valor das contas caiu de R$ 4.737,10 para R$ 69,61 e de R$ 2.123,93 para R$ 62,46, redução de 98,5% e 97%, respectivamente.



Outros casos

Esta não foi a primeira vez neste ano em que a atuação do Procon Serra levou à grande redução do valor de uma dívida. Em outubro, uma moradora de Serra Dourada II conseguiu reduzir em mais de 98% a dívida com a empresa de energia, diminuindo o débito de R$ 14.562,16 para R$ 190,28.



Em outro atendimento, uma moradora de Jardim Carapina reclamou a respeito de uma conta de água de R$ 3.466,32, valor, segundo ela, incompatível com o consumo da residência. Após atuação do Procon Serra, a conta passou por uma redução de mais de 95%, caindo para R$142,21.



Atendimento

O Procon Serra funciona das 8 às 17 horas e está situado no Pró-cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, com atendimento realizado por meio de agendamento pela internet. Para isso, basta acessar o link http://agendamento.serra.es.gov.br/ e seguir os passos necessários para marcar a data e horário do atendimento.



Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para o telefone (27) 3252-7243. Denúncias podem ser feitas pelo número (27) 3252-7242.