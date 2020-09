Convenção do Democratas confirma Norma Ayub para a prefeitura de Marataízes e Dr. Jander para vice

E o final de semana foi de convenção em Marataízes. O partido Democratas realizou a convenção do partido no sábado (05) e confirmou Norma Ayub como candidata a Prefeita, e Dr. Jander Nunes Vidal para vice. A coligação 25, “Vamos Resgatar o Brilho da Pérola” é composta pelos partidos DEM, PSD, PSB, PV e PP.

O evento contou com a presença dos Deputados Estaduais Theodorico Ferraço e Dr. Emílio Mameri, da Deputada Federal Dra. Soraya Manato, do Prefeito de Guarapari Edson Magalhães e do pré-candidato a Prefeito de Itapemirim Dr. Antônio Rocha.



Também participaram de forma virtual, o Presidente Nacional do Democratas e Prefeito de Salvador ACM Neto, a Ministra da Agricultura Tereza Cristina, o Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni, as Deputadas Federais Lauriete e Professora Dorinha, e o Coordenador da Bancada Capixaba, Deputado Federal Da Vitória, com todos registrando seu apoio à candidatura de Norma.



A Deputada Federal, agora oficializada como candidata a Prefeita de Marataízes, abordou em seu discurso a necessidade de trabalhar pela geração de emprego e renda, o fortalecimento do turismo, para que ele seja explorado o ano todo, não apenas no verão, e destacando ainda desejar alavancar a economia do Município, ouvindo os comerciantes, e junto com os servidores efetivos avaliar a real situação fiscal da cidade.



Em sua fala, destacou: “Temos um grande potencial agrícola aqui em Marataízes, em especial ligado ao abacaxi e a cana-de-açúcar, e muitas necessidades também no setor pesqueiro. Já levei ao conhecimento da Ministra da Agricultura, e fico muito feliz em saber que posso contar com o apoio do seu Ministério para transformarmos Marataízes,” frisou Norma Ayub.



Norma agradeceu o apelo popular que sempre recebeu, sendo o divisor de águas na sua decisão de colocar seu nome à disposição da população, e recordou uma fala do saudoso Prof. Zé Rubens, que em certa ocasião disse: “quem quer Norma para Marataízes não é a Norma, é o povo”.



A convenção realizada no Cerimonial Via Sul seguiu todos os protocolos sanitários devido à Covid-19, inclusive o número de participantes foi limitada para garantir a segurança ao público presente, sendo feita uma homenagem na abertura da solenidade com um minuto de silêncio, em respeito às famílias enlutadas pelas vítimas do coronavírus.