Coral guarani de Aracruz lança álbum e faz apresentações culturais

27 de novembro de 2025

Com apoio de políticas públicas da cultura, coral Tape Retxakã fortalece cultura e espiritualidade indígena

O Coral Guarani Tape Retxakã, da aldeia Ka’agwy Porã (Nova Esperança), em Aracruz (ES), vem tendo importantes conquistas e ações em 2025. O grupo realizou apresentações durante a celebração do Ano Novo Guarani em sua aldeia e integrou a programação oficial do lançamento da Teia Nacional dos Pontos de Cultura, evento que reuniu agentes culturais e autoridades de todo o país, incluindo a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

As ações fazem parte do projeto selecionado no edital de Difusão Musical, apoiado pela Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), por meio do Fundo Estadual de Cultura e Política Nacional Aldir Blanc, que possibilitou a realização das apresentações, a aquisição de novos instrumentos tradicionais para o coral e a realização de um intercâmbio com outro coral Guarani, o Mborai Rekowe, de Santa Catarina, que veio ao Espírito Santo participar do Ano Novo Guarani e realizar uma troca de saberes e fortalecimento espiritual entre os grupos.

O Tape Retxakã é formado por cerca de 20 integrantes, todos parentes entre si, e tem como liderança o casal Edmilson Karaí e Patricia Takuá. O grupo reside na aldeia Ka’agwy Porã, a quinta aldeia fundada pelo povo Guarani no município de Aracruz, litoral norte capixaba. Além do canto, o coral possui instrumentos tradicionais como mbaraka mirim (chocalho), angu’á pu (tambor) e takua pu (instrumento percussivo de bambu tocado pelas mulheres, além de rabeca e violão com cinco cordas, afinados de acordo com as tradições e a espiritualidade Guarani.

Cultura e espiritualidade

“O coral é uma prática que é da nossa cultura. Toda noite temos o costume de juntar crianças e adultos na casa de reza e ter momentos assim, para nós mesmos. E quando vêm visitas na aldeia, o coral também tem essa função de mostrar a musicalidade do povo Guarani. Quando somos convidados também costumamos ir em escolas, universidades, espaços culturais, levando também o nome da aldeia e a cultura, música e língua Guarani”, diz Edmilson Karaí.

foto TVE ES

A música, para o povo Guarani, é parte viva da espiritualidade. Por isso, a trajetória do coral está profundamente ligada à Opuy’i, a casa de reza, espaço central da vida comunitária onde se aprendem e se vivenciam os ensinamentos transmitidos pelos ancestrais. É ali que se celebram os rituais, se curam os males do corpo e da alma, se nomeiam as crianças e se fortalecem os vínculos da comunidade com Nhanderu, o grande criador.

Para o povo guarani, cada canto ecoado na Opuy’i é um elo de cura e memória. O espaço é considerado um templo vivo, onde se entrelaçam os saberes do mundo visível e invisível. “A casa de reza é uma faculdade, uma escola onde se aprende sobre a espiritualidade e sobre como viver nesse mundo, como respeitar as coisas que Nhãderu, o grande Deus criador de todas as coisas, deixou para que possamos viver conectados”, diz Werá Djekupé, liderança fundadora da aldeia Ka’agwy Porã.

Primeiro álbum: Djagwata Porã

Também com apoio da Secult e Funcultura, por meio do edital, o coral lançou este ano seu primeiro álbum, Djagwata Porã, que reúne 12 composições autorais em guarani assinadas por Edmilson Karaí e Patricia Takuá, além de uma faixa final criada por Werá Djekupé (Marcelo Guarani). Com produção musical de Aline Maria, o álbum foi gravado dentro da Opuy’i da aldeia Ka’agwy Porã, reforçando seu caráter espiritual e comunitário.

“Djagwata Porã”, que significa caminhada sagrada, expressa o percurso de aprendizado, cura e conexão com o bem e com o amor. O álbum está disponível gratuitamente em plataformas como Spotify e YouTube.

Além disso, o grupo faz participação na música Sonhar Floresta / Kaagwy Porã, do álbum Sonhos, de Luíza Boê, também lançado em 2025.

https://music.youtube.com/watch?v=j_rJOwAG5BE