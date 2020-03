CORONAVÍRUS | Marido de jornalista capixaba morre na Itália

O engenheiro italiano Michele Sarno, de 54 anos, é mais uma vítima do novo Coronavírus – Covid-19. Ele era marido da jornalista capixaba Maria Aparecida Rocha, 52, que mora em Viana.

De acordo com Aparecida, Michele morreu ontem (18) na província de Livorno, região da Toscana, um dos locais mais atingidos pelo Coronavírus na Itália.

Conforme informações, o italiano teria tido uma reunião de trabalho com duas pessoas e, a partir daí, ele começou a se sentir mal. Ao fazer o exame deu negativo para Covid-19, mas como não confirmou ele procurou um médico para conter os sintomas. Ao tomar os remédios sentiu falta de ar, o que causou sua internação e foi constatada uma forte pneumonia e, posteriormente confirmado o Coronavírus.

Maria Aparecida faz um alerta para as pessoas que não estão dando a devida atenção ao Covid-19: “eu sofri muito por ouvir, durante todo o processo do meu marido, pessoas fazendo chacota da doença, que coisa de rico, de velho. O Coronavírus não escolhe classe social. Meu marido era completamente saudável. Essa doença mata. No começo, as pessoas na Itália também ignoravam as orientações e continuavam indo à praia, andando livremente pelas ruas. Hoje, meu marido foi uma das mais de 400 vítimas que morreram lá nos últimos dois dias”.

Fonte A Gazeta