Coronavírus: novas medidas para evitar contágio em Iriri incluem o isolamento das praias

today13 de Maio de 2020 remove_red_eye48

A Prefeitura de Anchieta expediu hoje (13) um novo decreto, o nº 6010/2020, tratando de ações de prevenção ao avanço do novo coronavírus (Covid-19), específicas para o balneário de Iriri, onde é observado um constante crescimento no número de casos confirmados da doença. As medidas estabelecem normas para a venda de bebidas, proibição de frequentar as praias e campanhas de orientação e ações sanitárias.



Com objetivo de evitar aglomeração, as distribuidoras de bebidas de Iriri e também de todo município poderão funcionar mediante regras, entre elas, não permitir o consumo de bebidas ou outros produtos nas dependências ou proximidades do estabelecimento. Não permitir ao cliente que consuma a bebida em vias públicas, praças ou outros locais propícios à aglomeração.



As distribuidoras de bebidas, como qualquer empreendimento, devem seguir as regras sanitárias e atender somente clientes que utilizarem máscara. O não cumprimento das medidas poderá acarretar sanções administrativas, bem como o município estabelecer normas de restrição ao horário de funcionamento.



No decreto fica determinada a proibição de permanência das pessoas nas praias do balneário. A Guarda Municipal e a Gerência de Fiscalização de Obras, Posturas e Transporte poderá tomar decisões para cumprimento da medida, isolando ruas e acesso às praias, além de dispersar as pessoas que insistirem descumprir a determinação.



A fiscalização também será mais atuando nos comércios do balneário, a fim de cumprir o Decreto Estadual, principalmente referente ao uso de máscara e a adoção de regras sanitárias.



O documento também autoriza a Secretaria de Saúde a adotar medidas sanitárias e epidemiológicas no balneário, a fim de combater o avanço da doença. Barreira sanitária, como acontece na divisa com Guarapari, será implantada na entrada de Iriri.



Outra medida, que foi expedida no Decreto nº 6009/2020, proíbe a permanência individual ou coletiva nas demais praias do município e autoriza às autoridades policiais e sanitárias a abordarem as pessoas no horário entre 21h e 5h, recomendando o retorno para suas residências.



Mais medidas no município

Além de Iriri, em todo o território municipal a Prefeitura vem atuando para combater o avanço da Covid-19, implantando ações e medidas regularmente. Recentemente as quadras poliesportivas de diversas comunidades tiveram a energia cortada, a fim de evitar o uso e aglomeração de pessoas. Os equipamentos de esportes da Praia Central foram retirados e as academias populares foram isoladas.



A Guarda Municipal e a Fiscalização percorrem todos os dias comunidades do interior e bairros da sede para fiscalizar e orientar comerciantes sobre o cumprimento das regras do decreto estadual, além de informar as pessoas sobre a obrigatoriedade do uso de máscara e evitar aglomerações.



Além disso, as ruas e espaços públicos são constantemente sanitizados e a Secretaria de Saúde implantou um centro de triagem na Vila Olímpica para atender somente pacientes com sintomas gripais. De acordo com um levantamento da Secretaria de Saúde, o município está investindo cerca de R$ I milhão com aquisição de equipamentos, capacitações, materiais de proteção, testes rápidos, locação de respiradores e outros produtos para enfrentar a pandemia da Covid-19 no município.



Observando avanço da doença em outras comunidades, novas medidas específicas para esses locais serão tomadas pela municipalidade.



CLIQUE AQUI E CONFIRA O DECRETO NA ÍNTEGRA.