COVID-19 | Agendamento nesta segunda (13) para vacinar adolescentes da Serra

12 de setembro de 2021

Alô, alô, garotada! Chegou a sua vez de fazer parte do time dos vacinados contra a Covid-19. Pode acreditar, é real. Então, se liga: nesta segunda (13), às 18 horas, a Prefeitura da Serra passa a ofertar doses de imunizantes para os adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades, e de 12 a 17 anos com comorbidades/deficiência permanente definidas pelo Plano Nacional de Operacionalização – da Campanha contra a Covid.



A vacinação vai acontecer na quarta (15), quinta (16) e sexta (17), nas Unidades de Saúde do município. Já o agendamento acontece no site da Prefeitura da Serra, e segue contemplando, também, toda a população de 18 anos ou mais, gestantes, puérperas, idosos acima de 70 anos (que tenham recebido a D2 há seis meses) e pacientes com alto grau de imunossupressão.

Influenza

Às 20 horas, a saúde da Serra passa a ofertar vagas com doses de vacina contra o vírus da gripe. Agora, atenção para respeitar o prazo de 14 dias entre a vacina contra o novo coronavírus e da Influenza. É importante estar atento ao prazos, já que as campanhas seguem simultaneamente.