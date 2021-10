COVID-19 | Ainda há 7.574 vagas disponíveis no site da prefeitura da Serra

Para aqueles que querem garantir a dose de vacina contra a Covid-19, é só entrar no site da Prefeitura da Serra e agendar. Há vagas remanescentes do agendamento de quinta (07). Para D1 são 3.574 oportunidades. Dessas, 2.335 são para adolescentes entre 12 e 17 anos. E, 1.239, para 18 anos ou mais.

Já para a D2 são 4.001 vagas e, detalhe: para os três imunizantes. São 1.158 de CoronaVac, 21 de AstraZeneca e 2.822 de Pfizer.

Segue o aprazamento para D2:

➖ Pessoas que receberam a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 14/08/2021

➖ Pessoas que receberam a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca até 31/07/2021

➖ Pessoas que receberam a CoronaVac/Butantan até 01/09/2021

Vale ressaltar que a vacinação vai acontecer no sábado (9), nas Unidades de Saúde e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, e na segunda (11), nas Unidades de Saúde do município.