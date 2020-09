COVID-19 pode se espalhar através de rede de esgoto

today31 de agosto de 2020 remove_red_eye110

Informações no New York Post, dão conta de que um estudo realizado na China indica que o novo coronavírus pode ser capaz de se espalhar por edifícios através de banheiros e canos de esgoto.

A conclusão veio após pesquisadores do Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças fazerem uma vistoria em um apartamento vazio, diretamente abaixo do de uma família de cinco pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Mesmo sem nenhum morador, o imóvel apresentou vestígios do vírus Sars-CoV-2 na pia, na torneira e na alça do chuveiro.

De acordo com o estudo, publicado na revista Environment International, as partículas do vírus podem ter se deslocado pelos canos do apartamento da família infectada até o imóvel vazio.

A descoberta é preocupante para moradores de edifícios com sistema de esgoto compartilhado. Frequentemente, os gases podem subir pelos canos se não houver água suficiente fluindo por eles, explicou Lídia Morawska, diretora do Laboratório Internacional para Qualidade do Ar e Saúde da Universidade de Tecnologia de Queensland da Austrália.

Fonte Portal O Tempo