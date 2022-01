COVID-19 | Prefeitura da Serra cancela carnaval 2022

today24 de janeiro de 2022 remove_red_eye52

A Prefeitura da Serra cancelou o Carnaval 2022 na cidade devido ao número expressivo de casos confirmados nessa quarta onda de Covid-19: um aumento de 400% somente no município.

De acordo com o parecer técnico da Secretaria de Saúde da Serra, “para balizar qualquer decisão sobre esse assunto, é preciso que se observe determinadas evidências, como a dificuldade de controle no acesso da população a essas festas, a ser observada com as experiências em outros municípios, estados e países e a ausência de aprofundamento nosológico sobre a doença”.

Cabe ressaltar que o município continua se empenhando em avançar com a vacinação contra a Covid-19, com o intuito de alcançar altas taxas de coberturas vacinais. A prefeitura também ampliou a testagem em massa para o controle de casos.