COVID-19 | Prefeitura da Serra vai vacinar nos terminais na sexta (1º) e sábado (02)

Na semana em que a Prefeitura da Serra alcançou meio milhão de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19, a saúde anuncia mais duas ações de demanda livre. Serão disponibilizadas 3.200 vagas de Coronavac, entre D1 e D2, para imunizar o público com 18 anos ou mais.

A vacinação sem agendamento voltada para esse público vai acontecer na sexta (1º), no Terminal de Jacaraípe, com 1.200 vagas, e, no sábado (02), no Terminal de Laranjeiras, com 2 mil doses. As equipes de vacinação da saúde da Serra e da Unimed estarão atuando das 8 às 16 horas.

Sendo assim, se organize para dar uma passadinha nesses locais, para garantir a sua chance de se proteger contra o novo coronavírus.



Boa procura

As novas ações de vacinação sem agendamento no terminal surgiram a partir da boa aceitação do público, na estreia da Serra vacinando em terminais. A primeira mobilização de livre demanda nesses locais aconteceu no sábado (25), no Terminal de Laranjeiras.



Nesse dia, foram ofertadas 1.200 vagas, no entanto, as equipes de vacinação foram além, aplicando 1.333 imunizantes, das 8 às 16 horas. A prefeitura também contou com a atuação das equipes de vacinação da Unimed.



Documentos

Para vacinar, as pessoas deverão apresentar documento pessoal com foto, além de CPF ou cartão do SUS.



