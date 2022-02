Covid-19 | Prefeitura de Anchieta estabelece regras para o período de carnaval

A Prefeitura de Anchieta publicou um novo decreto, o de nº 6.220/2022, estabelecendo regras durante o período de carnaval, como medida para conter o avanço da Covid-19. Conforme o novo documento fica proibida a concentração de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado, assim como a realização de shows artísticos, incluindo as marchinhas, matinês, batucadas, desfiles, música ao vivo, dentre outros.

As determinações levam em consideração a expectativa de recebimento de um grande número de turistas nos balneários de Anchieta durante a temporada da maior festa popular brasileira e o crescente número de novos casos positivados no município, em decorrência do surgimento da variante Ômicron.

De acordo com o decreto, a administração municipal, por meio da Guarda Municipal, em conjunto com outros órgãos públicos, poderá realizar controle de acesso nos balneários durante o período de carnaval.



foto Renan Alves