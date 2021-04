Covid-19 | Prefeitura de Guarapari publica decreto reforçando as determinações de enfrentamento à pandemia

Fica mantida a proibição da entrada de ônibus de turismo/excursão, microônibus, vans e similares no município de Guarapari, exceto aqueles que se destinam a meios de hospedagem que possuem estacionamento próprio, desde que sejam seguidas as recomendações do decreto municipal.

Segundo o decreto, fica suspenso o funcionamento das feiras livres de produtores rurais neste sábado (03) e domingo (04), realizadas no Município de Guarapari.

O município recomenda a não utilização de praias, rios, lagoas e cachoeiras, estando proibidos, nesses locais, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e o uso de cadeiras de praias, barracas de praia e guarda-sóis, conforme previsto no artigo 8º do Decreto Estadual 4838-R/2021.

Também fica proibido o uso de caixa de som nas praias e orlas do município.

No que se refere às demais medidas restritivas relacionadas com o distanciamento e isolamento social, serão observadas as regras estabelecidas no decreto do Governo do Estado.