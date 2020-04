Covid-19: recomendações aos pacientes em isolamento domiciliar e aos cuidadores

Com o aumento diário de casos do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, os cuidados durante o isolamento domiciliar se fazem ainda mais essenciais à população, em especial aos pacientes suspeitos ou confirmados e aos seus cuidadores.

Em caso de paciente testado positivamente ou com suspeita é importante que, se possível, fique separado, em um quarto privativo, além da circulação restrita dentro da residência e com uso de máscara, além de uma série de cuidados de higienização, como explica a infectologista e consultora técnica da Secretaria da Saúde (Sesa), Tânia Reuter.

“É importante que esse paciente tenha um quarto privativo para ele e que tenha o mínimo contato possível com os moradores. Quando precisar circular pelos ambientes da casa, que o faça sempre com uso da máscara. Em casas pequenas, onde essa separação não é possível, o paciente deve fazer uso da máscara de forma continua. Em relação aos cuidadores, os mesmos devem fazer uso de máscara e luvas de látex sempre que forem prestar atendimento ao paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo Coronavírus”, pontuou Tânia Reuter.

O isolamento domiciliar requer ainda outros cuidados específicos. As roupas de uso pessoal, de cama e banho devem ser lavadas separadamente. E se não for possível o uso de banheiro exclusivo, o ambiente poderá ser compartilhado respeitando medidas de higienização a cada uso feito pelo paciente.

Além disso, a limpeza da casa pode ser realizada com uso de sabão, álcool 70% e desinfetantes, com atenção em especial às superfícies e, se possível, o uso de luvas pelo paciente sempre que sair do quarto. Também é preciso ficar atento aos cuidados com higienização das mãos, lavando-as constantemente, além de manter a casa arejada, evitando o confinamento, como ficar dentro de um ambiente fechado por muito tempo.

Se eu ficar doente

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, é necessário que evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e que fique em casa por 14 dias. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.

Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:

– Fique em isolamento domiciliar.

– Utilize máscara o tempo todo.

– Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo.

– Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente.

– Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso.

– O lixo produzido precisa ser separado e descartado.

– Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.

– Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária.

Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:

– Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores.

– Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.

– Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também.

– Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica.