Covid-19: Secretaria de Saúde e Hospital criam leitos para atender pacientes com segurança em Anchieta

today23 de junho de 2020 remove_red_eye25

A Secretaria de Saúde de Anchieta e o Hospital e Maternidade do Mepes de Anchieta firmaram uma parceria para atender com mais qualidade e segurança pacientes positivos e suspeitos para a Covid-19, e que necessitam de internação. Foram criados leitos de estabilização para pacientes que aguardam transferência para hospitais de referência no Estado, tanto no hospital quanto no Pronto Atendimento Municipal (PA).

Até o momento, segundo informações do Hospital do Mepes, foram realizadas 22 internações na unidade de pessoas com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Desses, 18 foram transferidos para hospitais de referência no Estado, 01 recebeu alta para isolamento domiciliar e três evoluíram para entubação na própria unidade. Hoje dois pacientes estão internados em estado de saúde estável.

Conforme a secretária de Saúde, Jaudete Frontino, a parceria criada entre as duas instituições foi fundamental para atender com segurança e eficiência os pacientes positivos e suspeitos do novo coronavírus. “Essa parceria foi de grande importância. Os leitos foram preparados de acordo com os protocolos recomendados para garantir segurança para os pacientes e funcionários e estão sendo eficazes para acolher com qualidade esses pacientes”, disse.

Segundo a diretora do hospital, Julieta Duarte “o município é o principal administrador da saúde local, mas a unidade hospitalar também é reconhecida como parte integrante do sistema como uma entidade privada, filantrópica de cooperação e apoio”. Para ela, a parceria foi de grande relevância para atender com segurança os pacientes e de acordo com o Plano de Contingência criado pela unidade desde março.