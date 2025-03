CPI dos Maus-Tratos atende denúncia em Cobilândia, Vila Velha

Animal estava vivendo em meio a fezes, urina, em um ambiente totalmente insalubre

Na tarde desta quarta-feira (19/03), a CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, realizou uma diligência na Rua Papa João XXIII, nº 13, no bairro Cobilândia, em Vila Velha.

No local foi encontrado um cachorro da raça American Bully abandonado em uma kitnet. O imóvel havia sido alugado pelo próprio tutor do animal, mas, de acordo com a proprietária, ele não morava mais ali.

O cachorro estava em um ambiente extremamente insalubre, cercado por moscas, fezes, urina e muita sujeira. O local tinha um odor muito forte e não oferecia nenhuma condição de higiene básica. Além disso, o animal estava sem comida e sem acesso a água potável.

Os vizinhos perceberam o abandono do animal há alguns dias e decidiram informar a proprietária, que, por sua vez, acionou imediatamente a prefeitura do município e a CPI dos Maus Tratos.

Além do trabalho da CPI, a ação contou com a participação da Diretoria de Bem-estar Animal de Vila Velha, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, da Polícia Militar do município e do Rancho Bela Vista, que ficou responsável por recolher o animal para microchipagem e futura adoção responsável.

“Nós vamos encaminhar os autos do processo e o boletim de ocorrência para a Polícia Civil, que vai se encarregar de intimar o tutor e puní-lo nas formas legais”, detalhou a deputada estadual Janete de Sá.

A parlamentar também faz um alerta para todas as pessoas que possuem animal de estimação: “faço questão de lembrar que maltratar animal no Espírito Santo é crime e nós não vamos tolerar. Aqui nós temos uma CPI e uma deputada engajada na causa”, finalizou.

Quem desejar fazer qualquer denúncia de maus tratos à CPI, basta entrar em contato pelos telefones: (27) 33825226 ou (27) 99816-3788 ou pelo e-mail: [email protected].