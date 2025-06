CPI dos Maus-Tratos investiga homem que deu bebida a animal

today25 de junho de 2025 remove_red_eye117

Equipe esteve na manhã desta quarta-feira, 25, no apartamento do influenciador, em Vila Velha

Na manhã desta quarta-feira, dia 25 de junho, a CPI dos Maus-tratos da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, esteve em um apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha, para investigar a denúncia de um vídeo no qual um influenciador aparece dando bebida a um cachorro.

O vídeo foi divulgado no último final de semana e mostra o influenciador digital dando uma bebida alcoólica, além de salgadinho ao animal. Ele também entra no mar com o animal, o que, segundo a prefeitura de Vila Velha, é proibido por lei.

“Nós estamos aqui para orientar e pedir que o tutor, que fez essa brincadeira de mau gosto, vá novamente às redes sociais se retratar e pedir desculpas, porque uma vez que ele divulga esse tipo de coisa, ele pode estar incentivando e influenciando de forma negativa outras pessoas”, explica a deputada estadual Janete de Sá.

Além da equipe da CPI que investiga maus-tratos, a ação contou com a presença da Polícia Civil, por meio do delegado Marcelo Nolasco (de crimes ambientais). Ele, juntamente com a parlamentar, participaram do vídeo de retratação feito por Filipe.

“Nós verificamos que o cachorro está sendo bem cuidado, com água e comida, todas as vacinas em dia, e oferecemos o prazo de 15 dias, pedindo um exame de sangue para verificar se realmente houve ingestão de bebida alcóolica por parte do animal. Se isso for comprovado, nós recolheremos o animal e o tutor será multado”, detalha Janete de Sá.

Importante destacar que quem maltrata animais no Estado do Espírito Santo pode sofrer pena de dois a cinco anos de reclusão, além de pagar multa e perder o direito de ter a guarda de qualquer animal. “A CPI está nas ruas para orientar, punir e fiscalizar”, lembra a parlamentar.

fonte Assessoria Deputada Janete de Sá