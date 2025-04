CPI dos Maus-Tratos resgata animais em situação crítica em Vitória

CPI dos Maus-Tratos agiu rápido e salvou animais que estavam vivendo em situação precária

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou, na tarde desta quarta-feira (02), uma ação no bairro Grande Vitória, em Vitória. A vistoria foi conduzida pela deputada estadual Janete de Sá, presidente da comissão, e resultou no resgate de dois animais em condições alarmantes.

Os cães foram encontrados em um ambiente insalubre, sem acesso a água e comida, apresentando sinais de desnutrição e infestação de ectoparasitas. De acordo com o veterinário da CPI, ambos foram diagnosticados com suspeita de Hemoparasitose, conhecida como doença do carrapato, e Cinomose, uma infecção viral grave que afeta cães.

Diante da situação, a tutora dos animais foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) da capital para prestar esclarecimentos. Segundo a deputada Janete de Sá, caso seja comprovado o crime de maus-tratos, ela poderá ser multada e proibida de possuir animais de estimação.

A CPI segue monitorando casos de violência contra animais no estado, reforçando a importância da denúncia e da fiscalização para combater esse tipo de crime.