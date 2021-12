CPI vai pedir pena máxima de prisão para tutora que deixou cadela em sofrimento

today1 de dezembro de 2021 remove_red_eye95

A CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais, presidida pela deputada Janete de Sá (PMN), realizou na tarde desta quarta-feira, 01, uma audiência para apurar dois casos de maus-tratos ocorridos em Viana e no município da Serra.

Foram convocados a prestar depoimento o motorista de aplicativo Edimar Ribeiro da Silva, de 36 anos, o tutor da cadela Camila Pitanga, e a auxiliar de cozinha Fabrícia Gomes da Rocha, de 44 anos, tutora da cadela Sofia.

Câmeras flagraram o motorista de aplicativo abandonando a cadela no bairro Pitanga. O animal ficou sem água e sem comida até ser resgatado no dia seguinte. Ao ser interrogado pela deputada Janete, o tutor confirmou que abandonou o animal e alegou que a cadela estava com ele há 15 dias e não teria se adaptado à família, inclusive rosnando para o filho, um menino de 6 anos.



A cadela Camila foi levada ao plenário e em nenhum momento estranhou as pessoas no recinto, contrariando a fala do depoente.



A pedido da presidente da CPI, a gerente de bem-estar animal da prefeitura da Serra, Milagros Campos, vai encaminhar o material da ocorrência para a delegacia de meio ambiente, apurar o abandono da cadela que configura crime de maus-tratos.



O outro caso em pauta na CPI foi o abandono da cadela Sofia, ocorrido no último dia 9, no bairro Pitanga, município de Viana. A CPI, motivada por denúncias, esteve na residência da auxiliar de cozinha e encontrou a cadela em situação de sofrimento, infestada de carrapatos e pulgas, com a mandíbula quebrada, desnutrida, desidratada e com infecção na boca. A cadela foi retirada da situação de maus-tratos e levada para atendimento veterinário. Apesar de todo esforço da CPI e dos veterinários a cadela Sofia não resistiu e morreu quatro dias após ter sido resgatada.



A tutora, Fabrícia Gomes da Rocha, foi levada para delegacia e autuada em flagrante. Ela foi solta na audiência de custódia.



Em depoimento à CPI, ela alegou que ama animais e que tinha a Sofia há 5 anos. Fabrícia disse que o animal ficou doente na pandemia e como ela estava desempregada teve que, ela mesma cuidar do animal, uma vez que não tinha dinheiro para levá-lo ao veterinário.



As declarações da tutora não convenceram a presidente da CPI, deputada Janete de Sá, que afirmou que vai pedir celeridade e pena máxima para ela no Ministério Público Estadual.



Maus-tratos de cães e gatos é crime previsto em Lei com pena que varia de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição de guarda de novos animais.