Cras de Anchieta com nova forma para agendamento dos serviços

today28 de janeiro de 2021 remove_red_eye30

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Anchieta, por intermédio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), iniciou este ano uma nova forma de agendamento para o atendimento psicossocial oferecido na entidade. O objetivo é facilitar a vida dos usuários, evitar filas e reorganizar os serviços, proporcionando maior aproximação com as comunidades.

Os agendamentos que anteriormente eram realizados todas às sextas-feiras agora serão realizados por área, por meio do Projeto Cras na Comunidade. A nova forma de agendamento, que inicia a partir de fevereiro, será exclusiva pelos telefones (28) 9 9906-3195 e (28) 3536-3770, dividindo-se por áreas, distribuídos por dias da semana. Dessa forma, o usuário de uma determinada comunidade tem um dia específico para agendar suas necessidades.

São serviços psicossociais: encaminhamento para o BPC – Loas, auxílio natalidade, carteira municipal do deficiente, benefícios eventuais, passe livre interestadual do idoso, Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (Paif), Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo (SCFV) e 2ª via da certidão de nascimento.

O agendamento do cadastro único continua nas sextas-feiras, que engloba o Programa Bolsa Família e CNH – Social, Id Jovem, tarifa social de energia elétrica, facultativo baixa renda e serviços assistenciais.

Área 1: Localidades: Guanabara, Mãe-Bá, Nova Anchieta, Parati, Planalto, Recanto do Sol, Ubu.

Dia de agendamento: Sexta-feira

Horário: a partir de 8h – até o preenchimento das vagas.

Área 2: Localidades: Alvorada, Benevente, Cantagalo, Chapada do A, Castelhanos, Justiça I e II, Morro da Penha, Nova Esperança, Nova Jerusalém, Ponta dos Castelhanos, Portal de Anchieta, Porto de Cima, São Pedro, Vila Samarco.

Dia de agendamento: Segunda-feira

Horário: a partir de 8h – até o preenchimento das vagas.

Área 3: Localidades: Baixo Pongal, Coqueiro, Emboacica, Iriri, Inhaúma, Itapeúna, Novo Horizonte, Quitiba, São Mateus, Subaia.

Dia de agendamento: Terça-feira

Horário: a partir de 8h – até o preenchimento das vagas.

Área 4: Localidades: Alto Joeba, Alto Pongal, Araguara, Belo Horizonte, Dois Irmãos de Pongal, Dois Irmãos de Olivânia, Duas Barras, Itajobaia, Itaperoroma Alta e Baixa, Goembe, Jabaquara, Jaqueira, Limeira, Monteiro, Olivânia, Pé do Morro, Santa Luzia de Monteiro, São Vicente, São Lourenço, Serra das Graças, Simpatia, Olivânia.

Dia de agendamento: Quarta-feira

Horário: a partir de 8h – até o preenchimento das vagas.