Curso e emprego para superar a violência doméstica na Serra

today19 de agosto de 2021 remove_red_eye38

A dependência financeira é muitas vezes o motivo pelo qual mulheres ficam presas em relações de violência. Para enfrentar essa realidade, mulheres serranas vítimas de violência doméstica estão fazendo uma capacitação profissional já de olho em vagas ofertadas por indústrias.

O objetivo é inserir essas pessoas no mercado de trabalho após o término do curso. 35 serranas estão fazendo a qualificação de operadora de ponte rolante.

O curso tem carga de 40 horas e capacita as mulheres a executarem atividades de operação de ponte rolante, seguindo normas e procedimentos técnicos, de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade. Terminadas as aulas, elas recebem certificado.



A ação faz parte do programa “Encoraja Elas”, parceira da Findes, Senai, Sesi e Prefeitura da Serra. Depois de qualificadas, as pessoas serão encaminhadas para empresas que farão a seleção das profissionais.



As contratantes poderão receber o selo “Conta Comigo”, fornecido pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra (Seppom) para locais que empreguem mulheres que sofreram violência.



A titular da Seppom, Gracimeri Gaviorno, explica que aquelas mulheres que não forem contratadas imediatamente após o curso, ficarão cadastradas em uma plataforma do grupo Sesi Senai onde outras empresas poderão aproveitá-las em outras vagas de emprego.