Curso gratuito para formação de aquaviários em Anchieta

today11 de fevereiro de 2022 remove_red_eye23

A Prefeitura de Anchieta, em parceria com a Marinha do Brasil (Capitania dos Portos-ES), está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de formação de aquaviários (pescador profissional nível 1 – POP). As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, de segunda a sexta, no horário das 8h às 17h.

O curso será ministrado no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento por técnicos da Capitania dos Portos capixaba, no horário das 8h às 16h30min, no período de 18 de abril a 09 de maio de 2022. Serão disponibilizados almoço e apostila para os alunos.

Serão disponibilizas 30 vagas. Segundo informações da secretaria, os alunos aprovados no curso irão receber a Caderneta de Inscrição e Registo – CIR e serão habilitados para comandar embarcações de pesca.

O processo seletivo foi confeccionado em cumprimento ao previsto nas Normas de Autoridade Marítima para o Ensino Profissional Marítimo nº 30 (NORMAM – 30) e o Programa de Ensino profissional Marítimo para Aquaviários 2022 (PREPOM Aquaviários 2022).