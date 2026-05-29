Defensoria Pública reinaugura núcleo de atendimento em Piúma com estrutura ampliada

today29 de maio de 2026 remove_red_eye67

Com recepção e salas individuais, unidade conta com dois defensores e já soma mais de mil processos em 2026

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) reinaugurou, nesta sexta-feira (29), o Núcleo de Atendimento de Piúma, localizado na região litorânea sul do Estado. A nova estrutura marca uma importante evolução nos serviços prestados à população, oferecendo mais conforto, privacidade e acessibilidade aos cidadãos que buscam assistência jurídica gratuita.

A solenidade de reinauguração reuniu autoridades municipais, representantes da Defensoria Pública e membros da sociedade civil. Estiveram presentes o prefeito de Piúma, Paulo Cola, o vice-prefeito Pastor Ezequias, secretários municipais, servidores públicos, além de integrantes da administração da DPES, entre eles o subdefensor público-geral, Saulo Alvim Couto, o chefe de gabinete, Rodrigo Borgo, e a defensora pública Maria Gabriela Agapito.

O novo núcleo está instalado na Rua Orides Fornaciari, em frente à Praça das Conchas, no Centro da cidade. Com a mudança, a Defensoria deixa de funcionar em um espaço reduzido dentro do fórum para ocupar uma sede própria, equipada com recepção, ambiente climatizado e salas individuais de atendimento, proporcionando melhores condições para o acolhimento dos assistidos.

A unidade oferece serviços gratuitos em diversas áreas, como direito de família, saúde, infância e juventude, defesa do consumidor, moradia e outras demandas relacionadas à garantia de direitos fundamentais.

De acordo com a DPES, apenas nos cinco primeiros meses de 2026, os dois defensores públicos e a equipe de assessores jurídicos que atuam em Piúma prestaram atendimento a quase 1.500 pessoas e movimentaram mais de mil processos.

O diretor do núcleo da Defensoria em Piúma, defensor público Eduardo Salume, destacou a importância da nova estrutura para a qualidade dos atendimentos.

“Trabalhar em um espaço próprio e estruturado nos permite exercer a nossa missão com muito mais qualidade. Antes, o atendimento no balcão do fórum limitava a privacidade do cidadão. Agora, com salas individuais, podemos ouvir cada assistido com o respeito, o sigilo e a atenção que as suas demandas exigem”, afirmou.

O defensor público-geral do Estado, Vinícius Chaves de Araújo, ressaltou que a reinauguração fortalece a presença da instituição na região sul capixaba e amplia o acesso da população aos serviços da Defensoria.

Já o prefeito Paulo Cola destacou a parceria entre o município e a DPES, que possibilitou a disponibilização do imóvel para funcionamento da unidade.

“Estamos entregando um espaço à altura da dignidade da atuação da Defensoria Pública e dos moradores de Piúma. A localização central facilita o acesso de moradores de diferentes comunidades, garantindo acolhimento e cidadania”, declarou.

O atendimento presencial no Núcleo da Defensoria Pública de Piúma ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A expectativa é que a nova estrutura contribua para ampliar a qualidade do serviço prestado e fortalecer o acesso à Justiça para a população do município e região.

Como buscar atendimento na Defensoria

Além do comparecimento presencial na nova unidade, os moradores de Piúma também podem iniciar sua assistência jurídica por meio da Central de Atendimento Remoto da DPES, plataforma digital que utiliza tecnologia para agilizar o acolhimento inicial e evitar filas.

Passo a passo pelo site:

1. Acesse: www.defensoria.es.def.br

2. Clique no banner principal “Central de Atendimento Remoto”

3. Preencha todos os dados solicitados até a conclusão do envio.

4. Ao final, anote e guarde o número de protocolo gerado automaticamente.

Plano de expansão no interior

A reinauguração do núcleo de Piúma integra o plano de expansão da Defensoria Pública no interior capixaba. Atualmente, a instituição possui unidades físicas em 31 municípios do Espírito Santo.

Nos últimos anos, novos núcleos foram inaugurados em cidades como Boa Esperança, Sooretama e Baixo Guandu, além da ampliação da estrutura em Guarapari, Serra e Aracruz.

A DPES também mantém tratativas avançadas para a implantação de futuras unidades em Conceição da Barra, Castelo, João Neiva, Fundão e Montanha.