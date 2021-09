OUÇA | Dennis traz sertanejos para o lançamento do DVD “O Impossível”

Maior produtor e DJ de funk do mundo anuncia mais duas faixas no “O Impossível Vol. 1”, com participações de Jorge e Thiago Brava

Dennis prova, mais uma vez em seu novo trabalho que, para ele, não há limites quando se trata de música. A gravação do DVD “O Impossível”, que aconteceu em Goiânia e reuniu mais de 15 artistas, começa a ser apresentado para o público. A primeira faixa do projeto foi lançada com Gusttavo Lima, no mês passado, e ontem foram lançadas mais duas que fazem parte do Vol. 1 e, também, trazem participações especiais: “Eu Amo Todas” com Jorge, da dupla com Mateus, e “Segredo de Rolê” com Thiago Brava. Para alegria do público, tem clipe no ar, lançado hoje: https://www.youtube.com/watch?v=QgGNfyT2w9E



A faixa de abertura do novo álbum de Dennis Vol 1, “Lágrima por Lágrima”, foi lançada e tornou-se sucesso com apenas um mês de lançamento. A parceria com Gusttavo Lima, disponível nas plataformas digitais desde 5 de agosto, atingiu 10 milhões de visualizações no YouTube e permanece no Top 100 da Deezer e do Spotify, onde já obteve 7 milhões de execuções.

Agora, além da primeira faixa do DVD, o público vai conhecer o tão aguardado feat entre dois campeões do streaming: Dennis, que acumula mais de 5,35 milhões de ouvintes no Spotify, e Jorge, da dupla sertaneja mais reproduzida na plataforma (Jorge & Mateus ultrapassam 7,69 milhões de ouvintes mensais), na canção “Eu Amo Todas” (Cantini/Daniel Rangel/Marco Esteves/Dennis).

“Gravar com o Jorge é um grande sonho e uma grande realização para mim, porque a minha vida toda eu sempre vivi mais o lado do funk e passei a admirar o sertanejo por meio de Jorge & Mateus, como acredito que foi para muita gente que mora no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Não era o que estávamos acostumados a escutar, e os caras quebraram uma barreira muito grande. A voz do Jorge é muito marcante, gosto muito dessa música e estou muito feliz por gravar com ele. Para quem não sabe, o Jorge quase gravou ‘Sou Teu Fã’, mas a agenda dele estava apertada. ‘Eu Amo Todas’ é uma música muito especial e ficou incrível”, comemora Dennis.

Além da faixa com Jorge, Dennis traz para o Vol 1 a participação do cantor Thiago Brava na música “Segredo de Rolê” (Júnior Calipha/Bonnyek/Léo Soares). “Essa música chegou até mim um dia antes da gravação do DVD e eu achei muito bacana. Eu estava em Goiânia e sou muito amigo do Thiago, que também mora na cidade, e ele topou. Está muito dançante, muito legal!”, antecipa o produtor.

E vem muito mais por aí! Até 2022, Dennis lançará parcerias com Os Barões da Pisadinha, Bruno & Marrone, Matheus & Kauan, Raí Saia Rodada, Xand Avião, Israel e Rodolffo, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Luiza & Maurílio, Tierry, Japinha Conde, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Zé Felipe e Chitãozinho & Xororó.

Porque “O Impossível”?

“Sempre me perguntavam se ainda tinham artistas que eu gostaria de gravar e, sim, tem muita gente. Só não imaginava que eu iria conseguir reunir praticamente todos, no mesmo projeto. Sempre tive o sonho de gravar com esses artistas. A ideia desse projeto veio, depois de me reunir com compositores e algumas audições. São dois meses de trabalho para fazer isso acontecer e estou muito feliz. Antes era um sonho individual de gravar com cada um deles, mas agora posso realizar um mega sonho de todos estarem juntos, no mesmo projeto e com músicas maravilhosas, inéditas e pra todos os gostos. Coloquei minha produção nas letras amor e ‘sofrência’, são músicas mais profundas, tenho certeza que o público vai se surpreender”, explica.

O nome do DVD não poderia ser outro. Gravado em 6 de julho em Goiânia, berço do sertanejo, o projeto mostra que o funk é o ritmo mais democrático e sem fronteiras do país. O DJ juntou os maiores nomes da música sertaneja e do forró. Quando se trata de Dennis, nada é impossível.

Ações fora dos palcos, no período de pandemia

O novo álbum coroa a excelente fase profissional de Dennis, que tem uma longa trajetória de carreira e teve um grande destaque, também, no período da pandemia. Além de assinar 17 lançamentos e parcerias inéditas com grandes artistas, de diferentes estilos, Dennis realizou mais de 30 transmissões ao vivo e ainda inovou com a primeira live 4D do mundo.

A live #DennisDasAntigas, por exemplo, teve os hits de suas produções desde a época de Furacão 2000 como “Cerol na Mão”, do Bonde do Tigrão, “Um Tapinha não Dói”, de Naldinho e Bela, e “Tô Tranquilão”, de MC Sapão, e foi o assunto mais comentado nas redes sociais do país. A segunda edição da live #DennisDasAntigas, foi ainda mais especial e entrou para a história da música com um feito inédito. Em pleno Corcovado, Dennis apresentou seus maiores sucessos direto do Cristo Redentor.

Com a repercussão das lives, que emocionou o público, Dennis resgatou clássicos do funk, assinados por ele em mais de duas décadas de carreira, e lançou “Dennis das Antigas Vol 1 e 2”, com a soma de 30 hits. Aliás, foi no tiktok que nasceu o projeto. Durante a pandemia, em uma brincadeira com a filha de “Dennis das Antigas Check”, as pessoas começaram a associar o nome aos sucessos produzidos por ele. Foi quando viralizou o challenge #DennisDasAntigas, consolidando o artista mais ativo na pandemia.

Neste ano, Dennis, que superou a marca de um bilhão de visualizações no Youtube, se destacou com a música “Deixa de Onda”, com a participação de Ludmilla e Xamã. Acha que para por aí? Entre várias parcerias e produções, o artista recebeu, no segundo semestre, nove quadros entre ouro, platina e diamante de seus trabalhos.

História de Sucesso

Cria de Duque de Caxias, baixada fluminense do Rio de Janeiro, o DJ, produtor musical e também compositor, iniciou sua carreira em 1997, na Furacão 2000. Com o passar do tempo investiu em seu protagonismo, se diferenciou no mercado e criou até o próprio label “Baile do Dennis”, tornando-se referência no seu segmento e inspirando muita gente.

Percursor na mistura do funk com a música eletrônica, Dennis tornou-se um dos artistas mais proeminentes da cena brasileira, empreendendo o estilo que veio das comunidades e conquistando o topo das paradas. Sua versatilidade, aliada à criatividade, atraiu diversas parcerias com grandes nomes de diferentes ritmos da música brasileira, tais como: Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Kevinho, Wesley Safadão, Kevin O Chris, Thiaguinho, Dilsinho, Cláudia Leitte, Buchecha e muitos outros.

No YouTube, onde tem 4,06 milhões de inscritos e mais de 1,1 bilhão de visualizações, lideram em acessos os clipes “Te Prometo”, com Don Juan (162 mi de views) e “Malandramente”, com os MCs Nandinho e Nego Bam (106 mi).

Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 4 milhões de seguidores), Facebook (2,5 mi), Twitter (557 mil), Deezer (1,1 mi de fãs) e TikTok (1,2 mi), com o qual firmou parceria a partir de uma página especial em razão da grande repercussão do challenge #DennisDasAntigas.

Dennis e Jorge

Eu amo todas (O Impossível)