Deputado articula mobilização estadual pela reciclagem

today3 de julho de 2025 remove_red_eye68

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa quer estimular municípios a usarem a Lei de Incentivo à Reciclagem para atrair recursos e promover desenvolvimento sustentável

O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), recebeu em seu gabinete o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, para debater a criação de uma agenda estadual em torno da reciclagem e da economia circular.

A reunião contou ainda com a presença das embaixadoras do Coletivo Lixo Zero Capixaba, Graziele Pirovani e Erika Blonk.

A proposta é ampliar o conhecimento e o uso da Lei Federal nº 14.260/2021, que permite a empresas e pessoas físicas destinarem parte do Imposto de Renda devido para financiar projetos de reciclagem, gestão de resíduos e iniciativas sustentáveis.

“Reciclagem é desenvolvimento. Queremos que cada município capixaba tenha condições de estruturar seus projetos, atrair investimentos e transformar resíduos em oportunidade. Nosso mandato está aberto para ajudar nessa jornada”, afirmou o deputado Gandini.

Durante o encontro ficou definida a construção de uma agenda conjunta entre o mandato e o Instituto Lixo Zero para mobilizar gestores municipais, incentivar a elaboração de projetos e estimular parcerias com o setor privado. A articulação visa formar uma frente estadual ampla, envolvendo poder público, sociedade civil e iniciativa privada.

Segundo o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, o Espírito Santo tem potencial para se tornar referência nacional na aplicação da legislação.

“A Lei de Incentivo à Reciclagem é uma ferramenta poderosa, mas ainda pouco conhecida. O Espírito Santo pode sair na frente ao construir pactos locais por cidades mais limpas, sustentáveis e socialmente inclusivas”, destacou Rodrigo Sabatini.

A articulação liderada por Gandini pretende fomentar um grande movimento estadual em torno da pauta Lixo Zero, fortalecendo os municípios capixabas no acesso a recursos e na estruturação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade, geração de emprego verde e inclusão social.

créditos Gleberson Nascimento e divulgação