Deputado Bruno Lamas agradece votação em Domingos Martins e pede votos para Casagrande

today21 de outubro de 2022 remove_red_eye50

O parlamentar percorreu o comércio da cidade ao lado do candidato a deputado federal mais votado na cidade, o ex-prefeito Ivan Paganini. Objetivo é reverter derrota do governador para Manato no município

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que ficou como suplente à Assembleia Legislativa na eleição do último dia 2, percorreu ontem (20) o comércio e as ruas de Domingos Martins, na região serrana do Estado, para agradecer a votação que obteve na cidade e pedir votos para o governador Renato Casagrande (PSB) no segundo turno.

Debaixo de uma chuva fina, o deputado estadual circulou o comércio local acompanhado do candidato à Câmara Federal mais votado no município, o ex-prefeito Ivan Paganini (PSB), que obteve 3.239 votos, mas não foi eleito, sendo 2.690 somente em Domingos Martins. Ele ficou à frente de Evair de Melo (PP), segundo lugar na cidade, com 2.553 votos; e Gilson Daniel (Podemos), com 1.435. Os dois últimos foram eleitos.

A escolha pela cidade não foi por acaso. Domingos Martins foi um dos 13 municípios em que Casagrande perdeu para Carlos Manato (PL) no primeiro turno. Para o cargo de governador, Manato recebeu 49,92%, ou seja, 10.390 votos, enquanto Casagrande obteve 42,09% (8.760 votos). Na disputa presidencial, Jair Bolsonaro (PL) teve 14.247 votos, ou seja, 63,70% do eleitorado, superando o segundo colocado, Lula, do PT, que conquistou 6.346 votos (28,37%).

“Mais importante do que escolher o presidente da República é definir um bom governador porque o presidente não conhece a nossa realidade, os nossos problemas, e não vem aqui. O governador nós podemos ‘puxar pela camisa’”, declarou.

Bruno também destacou que o eleitor tem de ter uma atenção especial no segundo turno, que será disputado no próximo dia 30, porque desta vez o primeiro voto é para governador e, depois, para presidente.

O parlamentar obteve 16.473 votos, sendo 572 votos em Domingos Martins. Na cidade, ele ficou em 8º lugar. As maiores votações foram de Arthur Wernerbach (1.995 votos), Adilson Espíndula (1.936) e Fabrício Gandini (1.660). Os dois últimos foram eleitos.

No fim de semana, Bruno foi a Montanha, cidade do Norte do Estado, com o objetivo de ampliar a votação de Casagrande no local. O deputado estadual foi o mais votado da história do município, com 1.262 votos, seguido do ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneghelli (855) e Toninho da Emater (694).