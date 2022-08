Deputado Bruno Lamas dá início à campanha com culto em comitê

Antes de ir às ruas para pedir voto, o parlamentar pediu proteção a Deus, num culto realizado em seu comitê, em Laranjeiras, na Serra. O lançamento oficial da campanha será no próximo dia 3, às 9h, no Restaurante Chico Bento, em Manguinhos

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB), candidato à reeleição na Assembleia Legislativa, resolveu começar sua campanha ao terceiro mandato no Legislativo estadual de uma forma especial: antes de ir às ruas para pedir voto, ele inaugurou ontem (23) o comitê, localizado em Laranjeiras, na Serra, com a realização de um culto.

“Quis, primeiramente, colocar a minha vida, a da minha família e de meus amigos nas mãos de Deus”, declarou o deputado, que contou com as orações dos pastores Igor Abraão (Missão Serra), Daniel Rosa (Igreja Batista de Barcelona) e Gabriel Rocha (Igreja Batista Peniel).

O culto foi marcado por momentos de emoção e pedidos de proteção. O deputado – que participou do momento especial acompanhado da esposa Flávia Esteves, do pai Humberto Ayres e da mãe Márcia Lamas –, agradeceu a presença dos amigos e apoiadores.



Com 45 anos, Bruno é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Pública, foi secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social na gestão do governador Renato Casagrande e é um defensor da educação como fator de transformação social e dos princípios cristãos, com destaque para a família. Atualmente, ele é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

Bruno é autor das leis: que prorroga o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em seis vezes, a partir de janeiro de 2023; que põe fim aos radares ocultos, os chamados pardais; que garante ao pedagogo o direito de exercer duas cadeiras no serviço público; além da Lei dos Estagiários, que reconhece o estágio como experiência nos concursos públicos.

O deputado terá sua candidatura lançada oficialmente no próximo dia 3, às 9h, no Restaurante Chico Bento, em Manguinhos, na Serra.