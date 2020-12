Deputado Bruno Lamas denuncia má qualidade de ciclovia na Serra e cobra vistoria do DER

today8 de dezembro de 2020 remove_red_eye29

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) denunciou hoje (dia 8/12), durante sessão da Assembleia Legislativa, a má qualidade do asfalto da ciclovia de 7,5 quilômetros construída na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, que interliga o polo industrial Civit II e diversos bairros, como Alterosas, Vila Nova de Colares, Feu Rosa e Portal de Jacaraípe, atendendo diretamente a cerca de 40 mil pessoas.

O parlamentar apresentou um vídeo em plenário e cobrou que o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), órgão vinculado ao governo do Estado, faça uma vistoria na obra. No vídeo, um narrador indaga a uma ciclista que passa pelo local: “Olha qualidade do asfalto dessa ciclovia. E aí, está gostando desse asfalto aí? Está osso!”

Avaliada em R$ 9 milhões, a obra teve início em 2019 e está sendo realizada com recursos do Estado, mas foi realizada pela Prefeitura da Serra, que licitou e contratou o investimento. As intervenções incluem melhorias na via, como urbanização e recuperação da ciclovia e deve ser entregue em breve.

Questionando a qualidade do material usado na obra, Bruno reforça: “Dá para ver ali uma senhora arrancando o asfalto com o salto do seu sapato. É dinheiro público! Quero que seja realizada uma vistoria na obra pelo DER para saber o porquê da má qualidade. Estou solicitando ao DER que faça uma vistoria na obra da Talma Rodrigues, no trecho que liga Nova Almeida a Jacaraípe, tendo em vista a denúncia apresentada.”

Bruno ainda convidou os moradores a participarem da fiscalização. “A ciclovia está desmanchando. Quero que o DER esteja presente no local junto comigo e quem mais queira acompanhar para uma vistoria da obra que ainda não foi entregue”, cobrou.

A ciclovia vai passar pelos bairros Jacaraípe, Castelândia, Civit, Laranjeiras, Alterosas, Bolevard Lagoa, Nova Zelândia e Portal de Jacaraípe.