Deputado Bruno vai pedir votos para Casagrande nos municípios em que teve melhor votação

today7 de outubro de 2022 remove_red_eye50

Deputado estadual disse que irá percorrer as cidades de Montanha e Guaçuí, onde obteve 1.262 e 911, respectivamente, para garantir votos à reeleição do colega socialista

Como um bom soldado, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) já se colocou à disposição do governador Renato Casagrande, do mesmo partido, para percorrer os municípios em que obteve melhor votação para Assembleia Legislativa, entre eles Montanha, no Norte, e Guaçuí, na região do Caparaó, além da Serra, reduto eleitoral do parlamentar. O objetivo é transferir votos e garantir o apoio necessário à reeleição do socialista, no próximo dia 30.

“Estou à disposição! Disse a ele (Casagrande) que o meu apoio é total e irrestrito à sua candidatura. São 29 anos de filiação ao PSB e uma relação de fidelidade, amizade e extrema confiança no governador”, declarou Bruno.

Em Montanha, o parlamentar foi o mais votado, com 1.262 votos, enquanto em Guaçuí, ele obteve 911 e foi o terceiro colocado no município. Na Serra, Bruno saiu das urnas com 7.780 votos, em nono lugar. Ao todo, ele recebeu 16.473 votos, número que o deixou como primeiro suplente da coligação.

Foram eleitos do PSB: Tyago Hoffmann (32.123 votos), Janete de Sá (25.846) e Dary Pagung (18.721). Apesar de Bruno ter obtido votos em 74 dos 78 municípios e ter sido o 30º deputado mais votado, inclusive tendo votação superior aos cinco últimos eleitos, o parlamentar “ganhou, mas não levou” e terá de adiar o sonho de obter o seu 3º mandato no Legislativo estadual.

Isso porque ele ficou de fora por conta da legenda, do quociente eleitoral, cálculo que define os partidos e/ou coligações que têm o direito de ocupar as vagas.

Deputado Bruno Lamas tira selfie com a militância: ordem é ir para as ruas fortalecer a campanha de Casagrande no segundo turno.

LÁGRIMAS

O parlamentar teve na quarta-feira (5) o primeiro encontro com a militância, no bairro Morada de Laranjeiras, após o resultado das urnas de domingo (2). Ao receber o carinho dos apoiadores, o deputado ficou com os olhos marejados ao lembrar momentos inesquecíveis da campanha que, segundo ele, “foi limpa, democrática e que mostrou resultados de verdade à população”. Muitas pessoas não conseguiram segurar as lágrimas.

“Está doendo, mas não temos tempo a perder. Agora, estou focado em ajudar a reeleger o melhor governador que este estado já teve. E quero que vocês peçam voto para ele 10 vezes mais do que pediram para mim”, disse o parlamentar.

Para marcar o momento, Bruno tirou uma selfie com os apoiadores, em clima de festa e aos gritos de “força, Casão!”, retribuídos pela militância, que cantou ao pé da letra o jingle da campanha de Casagrande.

fotos divulgação