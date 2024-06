Deputado Fabrício Gandini cria lei da Volta Ecológica da Baía de Vitória

Objetivo do presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa é chamar a atenção para o problema da poluição e propor ações de controle

Você conhece a Baía de Vitória? Compreendida entre os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica, a baía é um canal que circula a capital do Espírito Santo. Com grande potencial turístico e de transporte náutico, ela compõe as paisagens e belezas do Estado.

Para aumentar a preservação e dar mais visibilidade à baia da capital, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), sancionou a Lei 12.043/2024, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que inclui no calendário do Espírito Santo o evento “Volta Ecológica da Baia de Vitória”, a ser realizada no 1º domingo de setembro, próximo à data de fundação de Vitória, 8 de setembro.

Visão panorâmica da Baía de Vitória: volta ecológica para aumentar a preservação ambiental e impulsionar o turismo.

Além do clima tropical e da diversidade de vegetação, a capital capixaba é dona de belas praias e pontos turísticos. Na baía, destaque para o Forte São João, Praça do Papa, Enseada do Suá e o Porto de Vitória, na capital; Morro do Moreno, Convento da Penha, 38º Batalhão de Infantaria, Prainha, Penedo e o Museu da Vale, em Vila Velha.

O objetivo do evento é contornar a ilha de Vitória com embarcações, contemplando suas belezas naturais e históricas, para chamar a atenção para o problema da poluição e propor ações de controle. A baía conserva um dos maiores manguezais urbanos do mundo, que é berçário de inúmeras espécies.

De acordo com Gandini, autor da lei e também presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o objetivo é chamar a atenção da população e das autoridades para a situação ambiental do canal, que por muitos anos vem sendo poluído pelos rios que desaguam nele.

Destaque para o rio Santa Maria, que é o de maior volume e deságua na porção norte da baía, e o Aribiri e o Marinho, localizados no município de Vila Velha e que deságuam nas proximidades do centro de Vitória.

Esses rios acumulam a poluição das cidades: a falta de tratamento de esgoto ou as ligações de esgoto clandestinas que não passam pelas estações de tratamento; o descarte irregular de lixo, resíduos industriais e os dejetos urbanos no geral.

“Com as catástrofes que vêm acontecendo no mundo, está cada vez mais visível o quanto precisamos nos preocupar com o meio ambiente. Por isso é importante estarmos atentos ao que acontece aqui, no ‘quintal de casa’. Nossa baia sofre com a poluição e com esse evento não vamos nos esquecer de olhar para ela”, justificou o parlamentar.

A atuação do parlamentar para a causa ambiental é constante. Outro projeto de lei de sua autoria que tramita na Assembleia Legislativa, o PL 5/2023, propõe que a água das praias de todo o Estado passem por análise semanal de balneabilidade, para garantir mais transparência e evitar as doenças transmitidas pela água para moradores e turistas, fortalecendo o turismo.

