Deputado Gandini cobra pagamento do piso e reforça valorização dos professores

today16 de outubro de 2025 remove_red_eye26

Filho de professora, deputado homenageia educadores capixabas e destaca leis de sua autoria que melhoram o ambiente escolar

No Dia do Professor, o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) defendeu o pagamento integral do piso salarial do magistério por parte das prefeituras, no valor de R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas semanais, e reafirmou a importância de valorizar os profissionais da educação capixaba.

Membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Gandini participou nesta quarta-feira (15) da sessão solene “Homenagem à Educação Capixaba”, realizada por iniciativa do deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão. Vinte e nove profissionais foram homenageados com a medalha Paulo Freire, oferecida a educadores que se destacam na área.

“Não podemos chegar em época de campanha e dizer que a educação é prioridade se, no momento de definir o Orçamento, ela não for tratada como tal. Os professores precisam ser valorizados não apenas no discurso, mas na prática”, destacou Gandini, ao defender que o pagamento do piso seja tratado como uma questão de respeito e reconhecimento à categoria.

Filho da professora aposentada Solange, Gandini fez questão de ressaltar o orgulho que sente pelos educadores e a influência que tiveram em sua trajetória.

“Minha mãe é educadora, e hoje, a pedido da minha filha Mariana, pude homenageá-la com flores. A gente precisa se orgulhar do professor, da história que cada um protagoniza para nossas crianças”, disse.

Momentos de emoção marcaram a sessão solene, que lotou o plenário da Assembleia. (crédito Gleberson Nascimento)

CLIMATIZAÇÃO

O parlamentar lembrou que sua atuação política tem sido marcada por iniciativas voltadas para o fortalecimento da educação. Ele é autor das leis nº 8.573/2013, em Vitória, e nº 11.605/2022, no Estado, que garantem a climatização adequada nas salas de aula, com temperaturas entre 20ºC e 23ºC. A medida contribui para melhores condições de trabalho aos professores e servidores e melhor desempenho dos alunos — um resultado concreto de seu compromisso com a melhoria da infraestrutura escolar.

Durante a solenidade, Gandini homenageou Francisco de Assis Souza dos Santos, pós-doutor em Teologia, professor e capelão da Faculdade Unida de Vitória; Rendrick Augusto Nascimento Schwambach, servidor público há 25 anos e referência na área da Educação em Domingos Martins, onde atua como secretário municipal; Hélio Muniz da Cunha, professor de Jaguaré com 33 anos de sala de aula; Eudes Alexandre Monteverde, secretário municipal de Boa Esperança; e Solange Lordello, professora efetiva de Itapemirim.

A sessão solene foi marcada por emoção e reconhecimento. Além de Gandini e Madureira, participaram os deputados Dary Pagung (PSB) e Fábio Duarte (PP), bem como os prefeitos de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta (PP), e de Itaguaçu, Darly Dettmann (PSB). Os corais da Escola Augusto Peter Berthold Pagung e da Escola Municipal Rio Ponte fizeram apresentações que encantaram o público.

foto Wilbert Suave