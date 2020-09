Deputado Marcelo Santos cobra vistoria e manutenção de ponte em Marataízes

Após tomar conhecimento sobre a situação precária da ponte que liga os bairros de Barra de Itapemirim a Pontal, no município de Marataízes, o presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa (CoinfraES), Marcelo Santos, solicitou nesta terça-feira (09) ao Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a realização de uma visita técnica conjunta no local.

Com a vistoria, a CoinfraES pretende identificar os problemas existentes na construção, afim de solucionar e garantir mais segurança para quem utiliza a via. Marcelo Santos destaca que o reparo da ponte neste momento de retomada gradual após a crise causada pela Covid-19, pode auxiliar a fomentar o turismo da cidade, tendo em vista que a construção é utilizada todos os dias por trabalhadores e moradores do município. Além de ser um importante acesso para os turistas que são atraídos não só pelas praias do Sul do Estado, mas também pelas lagoas, ilhas e monumentos históricos da região.

“Nós da CoinfraES, juntamente com o DER-ES, realizaremos a visita técnica nessa ponte. Marataízes é uma das principais cidades litorâneas do Sul do Estado e considero que seja extremamente importante que estejamos atentos quanto a infraestrutura desses municípios neste momento de retomada. A ponte em questão é utilizada para escoar a produção local, além de ser uma das principais rotas até as praias da cidade. Por isso, a vistoria e a reparação se fazem tão necessárias para não atrapalhar a economia local e garantir a segurança do cidadão”, comentou Marcelo Santos.