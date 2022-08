Deputado Marcelo Santos declara apoio a Erick Musso para o Senado

Parlamentar vai buscar reeleição e é o primeiro da base de Casagrande que anuncia apoio a candidato de fora da aliança do governador. Anúncio foi feito em Cariacica

O deputado estadual Marcelo Santos (Pode) reuniu um grupo de apoiadores, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (8), e anunciou quem vai apoiar na corrida à única vaga do Espírito Santo ao Senado: seu colega de plenário na Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos).

Marcelo explicou a motivação de caminhar com Erick, após a saída do Coronel Ramalho da disputa. “Tinha um compromisso com o Ramalho, até por sermos do mesmo partido, mas, com a saída dele, entendo que o melhor caminho para o Espírito Santo é Erick Musso, com quem tenho uma histórica relação política e de amizade, com resultados já entregues à população capixaba à frente da Assembleia Legislativa”, comentou Marcelo, elencando algumas qualidades do republicano: “Erick é um jovem, com ideias novas, uma visão moderna de gestão e de fazer política, com energia para lutar pelos interesses do nosso Estado. Tenho certeza que vai nos representar muito bem em Brasília e falo com tranquilidade que é o meu candidato a senador”, complementou.

Erick agradeceu o apoio de Marcelo. “Muito feliz em fazer minha primeira reunião como candidato ao Senado, aqui em Cariacica, ao lado do meu amigo. Marcelo é um homem de grandes embates e debates no Espírito Santo. Se temos entregas em quase 70 municípios tem a força de trabalho dele, os outros municípios vão trabalhar para que Marcelo siga defendendo os interesses dos municípios e não temos dúvida alguma que caminharemos juntos para vê-lo deputado estadual mais uma vez, comigo no Senado, trabalhando pelo nosso Estado”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa defendeu ainda uma maior participação da população no Senado. “Nossos representantes no Congresso Nacional precisam ser de qualidade, para defender os interesses do Espírito Santo. Quando olhamos para o Senado, uma Casa distante, em que ninguém sabe quem são ou o que fazem os senadores, percebemos que chegou a hora de mudar essa história, chegou a hora de colocarmos o povo dentro do Senado, na Casa que representa a igualdade dos estados.”

Marcelo Santos finalizou sua fala acreditando no trabalho de Erick em Brasília. “Muito bom saber que teremos um senador que nos atende, de fácil acesso, que poderemos ligar e dizer o que precisamos, que vai nos defender como merecemos”.