Deputado Marcelo Santos decreta luto oficial pela morte do ex-deputado Douglas Puppin

26 de fevereiro de 2023

O médico e ex-deputado morreu neste domingo (26)

O Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, decretou luto oficial de três dias, em virtude da morte do médico e ex-deputado estadual Douglas Puppin, que faleceu aos 84 anos, neste domingo (26).

Natural de Alfredo Chaves, no Sul do Estado, Douglas Puppin foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo, atuou como secretário de Saúde do Estado e ainda fez parte do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

Na Assembleia Legislativa exerceu dois mandatos como deputado estadual, entre 1983 e 1991, pelo então PMDB. Homem das letras, foi imortal na Academia Espírito-Santense de Letras, sendo o terceiro ocupante da cadeira 36 e tomando posse em setembro de 2001. Publicou seis obras baseadas em pesquisas sobre imigração italiana, além de artigos científicos sobre a sua especialidade médica: dermatologia.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, ressaltou a relação de amizade que tinha com Puppin. “Tive uma relação de amizade muito bacana com ele, que sempre me contava histórias da época em que era deputado e me tornei um admirador desse ser humano com exemplar atuação como médico e deputado que foi. Chegamos a discutir ações do Estado como acesso à região de Aparecidinha. Perde a política capixaba, a medicina e literatura do nosso Estado. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, disse

A cerimônia de despedida foi no Memorial Primícias, em Santa Lúcia, bairro de Vitória, e na segunda-feira (27) será realizada a cerimônia de cremação no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.

Homenagem

Em uma rede social, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, lamentou a morte de Puppin e prestou condolências à família. “Recebo com muito pesar a notícia da morte do médico, ex-deputado estadual do ES e ex-secretário de Saúde, Douglas Puppin. Sua partida deixa uma lacuna na política capixaba e na medicina, onde se dedicou a cuidar das pessoas e salvar vidas. Meus sentimentos à família”, escreveu.