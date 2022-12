Deputado Marcelo Santos pede ao DNIT mudança em horário de obra na segunda ponte

Parlamentar alega que a realização dos serviços no horário de pico está causando grandes congestionamentos

O engarrafamento gigantesco que tem sido registrado diariamente no acesso à ponte Gerson Camata, ou 2ª Ponte, no sentido Cariacica e Vila Velha em direção a Vitória fez com que o deputado Marcelo Santos, presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa solicitasse ao DNIT alteração no horário de execução dos serviços de manutenção na estrutura. As faixas estão sendo interditadas de forma alternada, no sentido Cariacica – Vitória, até a conclusão das obras.

“Solicitei ao Superintendente Regional do DNIT /ES, Romeu Scheibe Neto, que dê início às obras depois do horário de pico uma vez que temos recebido muitas reclamações de moradores e motoristas, principalmente de Cariacica, por conta do engarrafamento que piorou muito com o início das obras. Sabemos da importância da substituição das juntas de dilatação na ponte para dar mais segurança aos usuários da região, mas precisamos de uma solução viária para garantir a melhoria da mobilidade urbana na Grande Vitória”, declarou o parlamentar.

O Departamento já se prontificou a atender à solicitação do parlamentar e as obras no sentido oposto já foram concluídas pelo órgão federal.

A manutenção das juntas de dilatação ocorre devido a presença de material rígido, vegetação ou material de preenchimento que tenha perdido a sua elasticidade. Essa ação causa tensões indesejáveis na estrutura como, por exemplo, elastômero danificado, obstrução das juntas e berços poliméricos danificados. As equipes do DNIT executam a instalação das novas juntas que são preenchidas com materiais que impedem a passagem de líquidos e detritos.

foto Bruno Fritz