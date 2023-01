Deputado Marcelo Santos terá apoio do governo do Estado para a presidência da Assembleia

De acordo com a coluna De Olho no Poder (Fabiana Tostes), do Folha Vitória, o governo do estado já definiu que vai apoiar o deputado Marcelo Santos (Podemos) para presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES).

Parece que o que pesou na definição foi o tempo de mandato de Marcelo Santos na ALES – ele está no sexto mandato. E a garantia dada ao governo pelo parlamentar que não disputaria a prefeitura de Cariacica no ano que vem.

Um terceiro ponto que teria ajudado na construção do nome de Marcelo seria o fato dele também ter garantido que este será seu último mandato como deputado estadual. Ou seja, em 2026 ele não deve ser candidato à reeleição.

Marcelo concorre com o deputado Vandinho Leite (PSDB).

Apoios

A lista de apoio à chapa, agora encabeçada por Marcelo, já teria 18 nomes dos 30 eleitos, segundo deputados ouvidos pela coluna. Ele precisa de 16, maioria simples, para conseguir eleger a chapa, mas o governo estaria trabalhando para que se construa uma chapa de consenso e Vandinho também possa compor a Mesa Diretora.

Vandinho foi quem liderou a coleta de assinaturas para o primeiro blocão. Ele chegou a ter 24 deputados em sua lista, que continha os principais cotados para a presidência – cinco nomes eram cotados: Vandinho, Marcelo, Tyago Hoffmann (PSB), Dary Pagung (PSB) e João Coser (PT). Com exceção de Marcelo, todos os outros estavam no bloco.

Porém, na semana passada, Marcelo, que até então tinha o apoio de apenas quatro deputados, começou a reagir. Seu grupo começou a levantar suspeitas se os aliados do governo teriam espaço na chapa a ser montada por Vandinho, uma vez que toda a oposição o apoiava, e alguns eleitos da base aliada do governador, que a princípio tinham declarado apoio ao tucano, retiraram o apoio.

Porém, após a definição do governo, a tendência da base aliada seria de fechar com Marcelo. Até porque os deputados estavam à espera de uma sinalização do governo para bater o martelo. Os nomes a compor toda a chapa de Marcelo ainda estão sendo definidos.

Já o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), candidato à presidência da Assembleia, disse que não vai retirar o nome do jogo e que montará uma chapa para a eleição da Mesa Diretora que ocorre no próximo dia 1º: “Vai ter disputa”.

“Não vou compor. Vou fazer outra chapa e vai ter disputa. Nada contra o governo, mas a favor do Espírito Santo”, disse Vandinho com exclusividade à coluna De Olho no Poder ao ser questionado se iria compor a chapa encabeçada por Marcelo.

Vandinho conseguiu juntar 24 dos 30 eleitos no blocão, mas o jogo começou a virar na semana passada, com Vandinho perdendo apoio para Marcelo. Ele chegou a entregar a coordenação do blocão – o líder do governo, Dary Pagung, assumiu – para continuar na disputa e começou a apresentar os nomes que fechariam com ele.

Mas, no final de semana o martelo foi batido, com Dary e Tyago Hoffmann (PSB) desistindo da disputa e fechando apoio a Marcelo.

Nos bastidores, o vice-governador, Ricardo Ferraço (PSDB), estaria tentando contornar a situação para que Vandinho recuasse e fizesse parte da chapa encabeçada por Marcelo. Vandinho, porém, está irredutível e vai peitar o candidato do governo: “Minha posição é definitiva”, disse ele à coluna.

fonte Folha Vitória