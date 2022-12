Deputado Marcelo Santos vai ser diplomado na próxima segunda-feira (19)

Parlamentar foi reeleito para seu sexto mandato consecutivo no Legislativo Estadual. Para 2026, o cariaciquense pretende disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados

Com a maior votação de sua vida pública, alcançando os 41.627 votos em todos os 78 municípios do Espírito Santo, o deputado estadual Marcelo Santos vai ser diplomado no Tribunal Regional Eleitoral nesta segunda-feira, 19 de dezembro.

Natural de Cariacica, Marcelo Santos vai para o seu sexto mandato consecutivo de deputado estadual, sendo o mais votado em oito municípios capixabas: Brejetuba, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Presidente Kennedy, Anchieta e Rio Novo do Sul. As contas de campanha do parlamentar foram aprovadas pelo plenário da Corte.

“É uma grata satisfação poder seguir trabalhando na Assembleia Legislativa, com o objetivo único de promover o desenvolvimento econômico e social do Espirito Santo, com propostas que vão ao encontro dos interesses da sociedade”, declarou Marcelo Santos.

O atual vice-presidente da Assembleia Legislativa demonstrou que acumulou experiência necessária para renovar seu mandato. Marcelo Santos percorreu os municípios capixabas mostrando respeito às necessidades de cada canto do Estado e, por isso, merecia ser reeleito.

“Quero reafirmar meu compromisso com todos os capixabas, das 78 cidades, de seguir lutando ainda mais, com mais vigor e determinação em todas as áreas, seja na atração de novos investimentos ou para fazer chegar equipamentos para o homem e a mulher do campo, defendendo que o servidor público seja valorizado e que possamos melhorar o efetivo das forças policiais. Temos muitos desafios a enfrentar”, acrescentou o deputado, sendo o parlamentar com maior número de mandatos ininterruptos no Legislativo capixaba.

A sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos e primeiros suplentes no pleito de 2022, acontece nesta segunda-feira, 19, às 15h. no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TER-ES), em Vitória.

