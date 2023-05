Deputados discutem projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024

today16 de maio de 2023 remove_red_eye48

Presidente reuniu, na manhã desta terça (16), parlamentares para apresentar panorama do projeto, a proposta do executivo e expectativas de execução para o próximo ano

Na manhã desta terça-feira, 16, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, realizou uma reunião do Colégio de Líderes para discutir o Projeto de Lei nº 357/2023, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024.

A reunião do Colégio de Líderes é um importante momento de debate e análise das informações apresentadas, proporcionando uma base sólida para o estudo e posterior aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. “Com base nessas discussões, os parlamentares poderão apresentar emendas, propor ajustes e contribuir para a construção de um orçamento que atenda às demandas da população e promova o desenvolvimento do estado”, declarou Marcelo Santos.

Durante a reunião foram apresentadas diversas informações relevantes para embasar a discussão sobre a LDO. Uma das informações abordadas foi a proposta do Executivo que traz diretrizes e metas para a gestão dos recursos públicos no próximo ano. Essas diretrizes incluem prioridades em áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.

Além disso, foi apresentado o histórico do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) dos últimos meses. O IPCA é um indicador que mede a inflação oficial do país e tem impacto direto no planejamento do orçamento estadual. O acompanhamento desse histórico permite uma análise mais precisa das tendências econômicas e auxilia na projeção de gastos futuros.

Com base no último índice acumulado do IPCA, referente a abril de 2023, foi realizada uma estimativa do orçamento para o próximo ano. Essa estimativa leva em consideração o comportamento da inflação e busca garantir a adequação dos recursos às necessidades do estado.

Outro ponto abordado durante a reunião foi a expectativa de despesa para o ano de 2024, com base nas informações atuais. Essa projeção permite uma visão preliminar das demandas e dos recursos necessários para o funcionamento adequado dos serviços públicos. Com essa estimativa, é possível planejar e tomar decisões mais fundamentadas.

O deputado Marcelo Santos ressaltou a importância de discutir o orçamento do estado, pois ele terá um impacto direto na vida de todos os capixabas. “O diálogo e a construção conjunta são fundamentais para garantir um Espírito Santo mais justo e igualitário”, ressaltou o presidente do Poder Legislativo.

fotos Bruno Fritz