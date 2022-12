Deputados estaduais Carlos Von e Capitão Assumção, são alvos de operação da PF

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quinta-feira, 15, mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos deputados estaduais Capitão Assumção (PL) e Carlos Von (DC).

A operação, que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, está cumprindo mais de 100 mandados de busca e apreensão em seis estados contra suspeitos de organizarem atos antidemocráticos. Também há ordens de quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas.

Nota da Polícia Federal

“A Polícia Federal no Espírito Santo informa que, na data de hoje (15), cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e outras determinações de medidas diversas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim determinadas pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos autos do Inquérito 4.781/DF, em atendimento à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (PGJ/ES)”, informou a Polícia Federal em nota.

