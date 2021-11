DER garante parceria com prefeitura para drenagem e pavimentação de ruas laterais à Av. Abido Saadi

O deputado estadual Bruno Lamas está unindo agentes públicos para corrigir um antigo problema da região: o alagamento das ruas paralelas à praia de Jacaraípe nos meses chuvosos

O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto, garantiu uma parceria entre o órgão e a Prefeitura Municipal da Serra para drenagem e pavimentação das ruas laterais à Avenida Abido Saadi, em Jacaraípe, que passa por obras de reforma desde o dia 7 de junho deste ano.

A informação foi divulgada pelo deputado estadual Bruno Lamas (PSB), após Maretto ter se reunido, a pedido do parlamentar, com a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Obra da Avenida Abido Saadi, formada por comerciantes, lideranças comunitárias e moradores. A comissão se reúne quinzenalmente com o diretor para tirar dúvidas da comunidade.

“As ruas paralelas são de responsabilidade da prefeitura. Já a obra da Abido Saadi está sendo executada pelo governo do Estado. O meu papel é fazer essa aproximação entre os dois entes públicos. Por isso, fiz uma ligação para o prefeito Sérgio Vidigal e falei com o DER. O resultado foi positivo: as ruas laterais, os binários, terão a drenagem e a pavimentação realizadas, também, pelo DER, por meio da empresa Cinco Estrelas, que está realizando a obra da Abido”, anunciou Bruno.

De acordo com o parlamentar, a decisão do governo é importante porque, além de ter uma avenida nova, revitalizada, as cerca de 70 mil pessoas dos 19 bairros que compõem a Grande Jacaraípe e circulam diariamente pela região poderão ver a solução de outro problema antigo: o alagamento das ruas laterais próximas à praia.

“Com a drenagem, queremos que as ruas laterais suportem o volume de água das chuvas, especialmente esses trechos que têm alagamento. Isso traz a expectativa de que a obra irá solucionar um problema em definitivo. Desafios acontecem. Há impactos, mas estamos trabalhando para ganharmos uma nova avenida, com nova drenagem, novos pontos de ônibus e com sinalização e calçadas novas. É um sonho se tornando realidade!”, comemorou Bruno.

Maretto, por sua vez, confirmou o interesse de uma parceria com a prefeitura.

“Queremos incluir as pavimentações de ruas. Estamos valorando isso. Algumas (ruas) estamos conhecendo e absorvendo. Aí temos de fazer um termo de cooperação técnica e financeira com a prefeitura”, frisou.

Indagado, o diretor-presidente do DER disse, ainda, que a expectativa é de entregar a pavimentação antes do Natal.

“Quero reafirmar aqui para vocês que estamos trabalhando para entregar a nova Avenida Abido Saadi, do trecho de Manguinhos até a Guaianazes (depois do Supermercado Epa), sem a duplicação, antes do Natal. Ela será entregue com toda a pavimentação, faixa C, calçadas e meio-fio”, afirmou Maretto.

Ele, porém, fez uma ressalva: “Mas é preciso a compreensão de que, se houver fortes chuvas no período, teremos de rever nosso cronograma. Se eu perceber que em função do volume de chuvas não será possível, teremos de colocar outro plano em prática. Vou abrir a avenida para passar o verão e os comerciantes não ficarem prejudicados. Vamos avaliar sistematicamente a obra para que ela cause o menor impacto possível. Mas impacto sempre terá”.

E insistiu: “Queremos entregar a reabilitação asfáltica de dois trechos, de forma integral, com pavimentação, antes do verão. E com meio-fio e calçada. Sabemos que no verão a movimentação de Jacaraípe é maior, devido à praia. A empresa responsável, a Cinco Estrelas, está trabalhando com velocidade para minimizar os impactos no comércio local.”

Os comerciantes e moradores, com a articulação de Bruno, têm cobrado um cronograma para acompanhamento dos trabalhos. O comércio, que já enfrenta dificuldades por conta do fechamento durante a pandemia, teme ainda maior prejuízo e demissões, caso a obra se estenda além do prazo.

Eles também cobram uma parceria com a Prefeitura Municipal da Serra para dar uma melhor organização à orla, com a presença do Batalhão de Trânsito e operações tapa-buracos. O objetivo é evitar a fuga de turistas no verão.

O deputado Bruno Lamas, que é um dos maiores incentivadores da obra, tem conversado diariamente com moradores e comerciantes para conter os ânimos e fiscalizar o andamento dos trabalhos.

Para garantir obras de infraestrutura no acesso às praias do Norte capixaba, o governo do Estado, por meio do DER, deu início a um pacote de obras num trecho de 7,52 quilômetros entre o trevo de Manguinhos e a Praia de Capuba, na Avenida Abido Saadi, trecho da ES-010 que corta a Grande Jacaraípe, na Serra.

A obra é uma reivindicação antiga da comunidade, uma vez que o atual asfalto está esburacado e é da década de 80. Ela está orçada em R$ 37,9 milhões.