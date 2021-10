Descontos imperdíveis no Liquida Anchieta 2021

De 29 a 31 de outubro os moradores de Anchieta e visitantes terão oportunidades de comprar peças de vestuário, calçados e outros itens com descontos de até 70%. É que nesses dias acontece o 12º Liquida Anchieta. O evento será realizado no Shopping Orla, em frente a agência dos Correios, no Centro.

Segundo os organizadores, diversos empreendimentos estarão participando, comercializando vestuários, calçados, perfumes, linha praia, entre outros itens.

Conforme a presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Anchieta (CDL), Rose Marta Farias Tonani, os estabelecimentos estarão empenhados para oferecer produtos de qualidade com excelentes preços. “Estamos preparando um evento para esvaziar os nossos estoques. Os anchietenses e visitantes poderão comprar com descontos imperdíveis. Será uma grande oportunidade de compra”, garante a presidente da CDL.



O 12º Liquida Anchieta é realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Anchieta (CDL) com apoio da Prefeitura de Anchieta.



Confira os horários

– Sexta e Sábado (29 e 30/10) – das 09 às 22h

– Domingo (31/10) – das 14 às 22h