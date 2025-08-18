Desirée Pöpper prestigia o 53º Festival de Cinema de Gramado

A atriz ítalo-brasileira Desirée Pöpper desembarcou no Brasil para participar pela primeira vez do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Radicada na Itália e reconhecida internacionalmente por sua versatilidade em dramas e filmes de ação, ela vem construindo uma carreira sólida no cinema europeu e, agora, celebra o encontro com o público brasileiro.

Com passagens por produções como “Friends Will Be Friends” (2018), “Divórcio em Las Vegas” (2020), “The Cage” (2023) e sucessos recentes da Netflix como “The Sea Beyond”, Pöpper é conhecida por interpretar personagens intensos e multilíngues, além de se destacar nas cenas de ação que ela mesma faz questão de realizar.

No tapete vermelho, Desirée compartilhou a emoção de vivenciar o festival no país onde nasceu. “Estou amando respirar o cinema pela primeira vez no meu país. Frequento festivais em vários lugares do mundo, mas aqui é especial. Ontem, no meu primeiro dia, foi realmente emocionante. Assistir à premiere de ‘Último Azul’, do Gabriel Mascaro, foi impactante, digno de visão mundial”, contou ela.

A atriz também comentou sobre seus novos trabalhos. Em novembro, ela estreará como protagonista em “Idols”, produção da Warner Bros em parceria com Espanha e Itália, que mergulha no universo do Moto GP, uma de suas paixões pessoais.

Já em 2026, poderá ser vista em “Italianna”, uma comédia romântica da Universal Studios dirigida por Kat Coiro, ao lado de nomes como Rene Jean Page e Halle Bailey. “Quando estava gravando ‘Idols’, parecia que eu estava vivendo um sonho. Juntar diversão, trabalho e realização pessoal em um só projeto é algo que não tem preço. Já o filme da Universal foi meu primeiro grande blockbuster americano”, revelou Desirée.

Ainda em Gramado, a atriz também se emocionou ao acompanhar a homenagem a Rodrigo Santoro. “Ele é um modelo para mim. Também trilho minha carreira fora do Brasil e sei o quanto é desafiador. Vê-lo reconhecido aqui me fez lembrar por que escolhi essa trajetória”, declarou.

Com fluência em quatro idiomas e uma carreira de sucesso internacional, Desirée segue como um dos nomes mais promissores do cinema contemporâneo. “Toda vez que entro em um set, é como se estivesse realizando mais um sonho. É como se eu subisse um degrauzinho de cada vez até chegar ao céu”, definiu ela, que se orgulha da própria trajetória.

foto Aldeci Nogueira