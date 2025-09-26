DETRAN/ES: abertas as inscrições para nova turma do curso ‘Sem medo de Dirigir’

As aulas serão no formato Ensino a Distância (EaD), ao vivo, e poderão ser feitas por pessoas de todo o Estado, habilitadas ou não

Depois do sucesso da primeira edição, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) lança a segunda turma do curso ‘Sem medo de dirigir’ com 200 vagas. As inscrições começam nesta quinta-feira (25) e vão até o dia 30 de setembro ou até o preenchimento total das vagas no site www.detran.es.gov.br.

O curso é gratuito e será realizado pela Escola Pública de Trânsito (EPT) em seis módulos às terças, quartas e quintas-feiras, entre os dias 07 a 16 de outubro, das 14h às 17h. As aulas serão no formato Ensino a Distância (EaD), ao vivo, e poderão ser feitas por pessoas de todo o Estado, habilitadas ou não, e que tenham interesse em superar seu medo de dirigir ou até mesmo de dar início ao processo de habilitação.

Durante o curso, serão abordadas questões psicológicas e gatilhos que podem representar bloqueios para essas pessoas, orientações de como trabalhar as emoções e enfrentar os medos do trânsito, exercícios práticos, além de informações relacionadas à segurança e à legislação de trânsito.

Como se inscrever

A pessoas interessadas em participar do curso devem fazer a inscrição no site conteudo.detran.es.gov.br/SGC ou acessando o banner do curso no site www.detran.es.gov.br e preencher os campos obrigatórios do formulário. As inscrições vão desta quinta-feira (25) até terça-feira (30) ou até o preenchimento das 200 vagas.

Para fazer a inscrição, o cidadão deve ter o cadastro no Acesso Cidadão. Caso ainda não tenha, é necessário criar uma conta em acessocidadao.es.gov.br.

O candidato receberá um e-mail para confirmar sua inscrição. É necessário confirmar esse e-mail para não ser desclassificado.

Primeira edição

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca o sucesso do curso e convida aquelas pessoas que são habilitadas e que têm medo de dirigir por qualquer motivo, e também aquelas que o medo as impede até mesmo de tirar a sua habilitação, a participar dessa edição.

“Fizemos a primeira turma em agosto, que teve uma alta procura e as inscrições foram encerradas com mais de 800 interessados em menos de 12 horas após a abertura das vagas. Percebendo a demanda por esse conhecimento, já estamos abrindo a segunda turma. Superar o medo de dirigir dá independência e facilita a locomoção para os participantes. Isso vai se refletir na segurança desses condutores, com motoristas mais conscientes e responsáveis nas nossas vias”, disse.

A analista do executivo da EPT do Detran|ES, Lícia Binda Zamprogno, destacou os resultados positivos com a primeira edição do curso.

“Antes das aulas, grande parte dos participantes relatava medo intenso e pouca confiança ao volante. Depois do curso, vimos uma redução significativa desse medo e um aumento marcante da autoconfiança daqueles que dirigiam raramente ou até evitavam dirigir e também de quem ainda não tem CNH e se mostrou mais confiante para começar o processo de habilitação. Esse é um efeito preventivo valioso, que já prepara futuros condutores para lidar com a ansiedade desde o começo”, considerou.

A professora do curso e analista do executivo da EPT do Detran|ES, Jéssica Dias Castilho, contou sobre a experiência dos estudantes.

“Os relatos dos alunos mostraram que os principais receios aparecem em situações bem concretas do dia a dia, como trânsito intenso, manobras de estacionamento, arrancadas em ladeira e vias de alta velocidade. Após as aulas, o conteúdo abordado e a equipe de instrutores receberam excelentes avaliações, com destaque para a clareza, a didática e a relevância dos temas, além de que a maioria afirmou que recomendaria o curso a outras pessoas com medo de dirigir. É um orgulho ver como essa primeira edição transformou a relação de tantas pessoas com o volante!”, avaliou

Disciplinas

O curso será feito em seis módulos com 3 horas de cada. As aulas serão do dia 07, 08 e 09 e 14, 15 e 16 de outubro, nas terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h. Na sala virtual do curso, os alunos terão a oportunidade de interagir e falar sobre suas dificuldades. É importante que os participantes se atentem ao horário das aulas, pois o curso não será gravado e não haverá a possibilidade de assistir fora do horário de realização.

As disciplinas serão ministradas pela terapeuta cognitiva comportamental Lívia Ferrão; o instrutor de trânsito Josenildo de Paula; o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato; e pela analista do executivo da Escola Pública de Trânsito do Detran|ES, Jéssica Dias Castilho.

Conheça os conteúdos das disciplinas do curso

Módulo I: Conhecendo o medo de dirigir, com a psicóloga Lívia Ferrão –identificação das causas do medo de dirigir, discussão sobre as reações físicas e emocionais associadas ao medo de dirigir, compartilhamento de casos, exercícios práticos para ajudar os alunos a identificarem seus próprios medos e ansiedades;

Módulo II: Direção defensiva, com o instrutor de trânsito Josenildo de Paula – Discussão sobre técnicas de direção defensiva, como, por exemplo, manter uma distância segura do veículo à frente, estar ciente do ambiente ao redor do veículo e manter uma velocidade adequada; estratégias para lidar com situações de risco específicas (por exemplo, como frear em uma curva, como evitar colisões traseiras);

Módulo III: Legislação de trânsito, com o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato – Conceitos e definições, normas de circulação e conduta, Sistema Nacional de Trânsito, medidas administrativas e penalidades, dados a serem observados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e no Certificado de Licenciamento Anual (CLA), veículos, normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) aplicadas à mobilidade segura;

Módulo IV: Mobilidade segura, com a analista do executivo da Escola Pública de Trânsito do Detran|ES, Jéssica Dias Castilho – definição de mobilidade segura, importância da mobilidade segura para a sociedade e para o meio ambiente, desafios atuais da mobilidade urbana e sua relação com a segurança, princípios da mobilidade segura, visão zero e hierarquia da segurança viária;

Módulo V: Psicologia aplicada à segurança no trânsito, com a analista do executivo da Escola Pública de Trânsito do Detran|ES, Jéssica Dias Castilho – fatores psicológicos e comportamentais que influenciam a segurança no trânsito, como atenção, percepção, tomada de decisão e emoções; papel da psicologia na prevenção de acidentes relacionados ao uso de álcool, drogas, distração, fadiga e outras condições que afetam o comportamento do motorista;

Módulo VI: Gerenciamento de ansiedade e estressa, com a psicóloga Lívia Ferrão – identificação dos gatilhos que causam ansiedade e estresse no trânsito, como trânsito congestionado, comportamentos agressivos de outros motoristas, atrasos, entre outros; sintomas físicos e emocionais que podem indicar ansiedade e estresse, como sudorese, tremores, taquicardia, irritabilidade, entre outros; estratégias para lidar com o trânsito congestionado, como rotas alternativas, horários de pico, entre outros; técnicas para lidar com comportamentos agressivos de outros motoristas, como evitar reações impulsivas e manter a calma; resolução de problemas e tomada de decisão para lidar com situações inesperadas no trânsito.

Serviço:

2ª edição do Curso “Sem medo de dirigir”

Vagas: 200

Inscrições: 25 a 30/09, limitada ao número de vagas) no site conteudo.detran.es.gov.br/SGC (é necessário ter conta no acessocidadao.es.gov.br)

Aulas: 07, 08 e 09 e 14, 15 e 16 de outubro, das 14h às 17h, em formato EaD ao vivo.