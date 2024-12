Detran|ES divulga calendário de vencimento do Licenciamento 2025

Atenção, proprietários de veículos! O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) publicou, na última quinta-feira (19), o calendário de vencimento do Licenciamento Anual do exercício de 2025. A publicação também traz o cronograma de início das fiscalizações do Licenciamento veicular no próximo ano. O calendário, que está disponível no site www.detran.es.gov.br, pode ser acessado aqui .

As datas de pagamento ocorrem em setembro de 2025 e são definidas conforme o número final da placa do veículo, seguindo o calendário de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), já divulgado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). Confira aqui tabela de vencimentos do IPVA 2025.

Emissão do boleto

Os proprietários de veículos registrados no Estado devem ficar atentos à data de regularização do seu veículo para a impressão do Documento Único de Arrecadação (DUA) no site do Detran|ES.

Assim como nos anos anteriores, os boletos do Licenciamento Anual e do IPVA 2025 não serão enviados para o endereço registrado e deverão ser impressos pelo cidadão no site www.detran.es.gov.br, na área de serviços on-line de Veículos.

Não é preciso imprimir o boleto para que o pagamento seja realizado. O DUA tem o QR Code para o pagamento via Pix e o código de barras para pagamento nas instituições financeiras indicadas no DUA.

Não caia em golpe!

O Detran|ES alerta que não envia o boleto para o endereço do proprietário do veículo, nem cobrança por e-mail, mensagem de texto para o celular ou WhatsApp. Orienta também que o cidadão acesse o boleto diretamente o site www.detran.es.gov.br e não pesquise em sites de busca ou entre em páginas que não sejam o site oficial do órgão.

Além disso, antes de concluir o pagamento, o cidadão deve se certificar de que o destinatário que aparecerá na transação é o ‘Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo’. Caso apareça um destinatário diferente no QR Code lido, o cidadão não deve fazer o Pix, já que o pagamento não constará no sistema.

Licenciamento

O Órgão alerta que todos os veículos registrados no Espírito Santo já devem estar com o Licenciamento de 2024 quitado para circular em vias públicas, sob o risco de, em caso de não licenciados, serem autuados em operações de fiscalização de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todos os veículos devem renovar o licenciamento anualmente, com o recolhimento de impostos, taxas e multas devidas pelo proprietário.

É importante ressaltar que não é possível licenciar o veículo sem quitar pendências existentes no mesmo, bem como IPVA, multas e taxas de serviços. Outra informação importante é que, mesmo o veículo estando com todas as taxas pagas, ele pode não ser licenciado, se eventualmente houver alguma pendência administrativa, como: o Certificado de Segurança Veicular (CSV), que deve ser feito anualmente nos veículos que utilizam GNV; chamada de recall pendente; restrição judicial; entre outras.