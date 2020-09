Detran|ES realiza ações para sensibilizar capixabas sobre fragilidade da vida no trânsito

today19 de setembro de 2020 remove_red_eye33

“E se fosse você?” Esse é o questionamento feito pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) aos motociclistas, em sua nova campanha publicitária educativa alusiva à Semana Nacional de Trânsito, com o tema “Perceba o risco, proteja a vida”. Considerados vulneráveis no trânsito devido à fragilidade de suas vidas, bem como são os pedestres e ciclistas, os condutores de motocicletas são destaques nesta produção também por conta do alto número de vítimas fatais em 2019 no Estado.

Junto à campanha, o Detran|ES realizará até a próxima sexta-feira (25) ações educativas, observando os cuidados necessários à prevenção do novo Coronavírus (Covid-19), nas vias com maior fluxo e altos índices de acidentes, atividades conjuntas com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran), apoio e participação em ações da Campanha de Combate a Hemorragia e Coagulopatia do Trauma, em parceria com o grupo Aliança Capixaba do Bem. Também terá a participação de servidores do órgão no curso “Pare o Sangramento, Salve uma Vida”, com profissionais da Aliança Capixaba do Bem.

“As pessoas são testemunhas, veem diariamente nas ruas e nos noticiários o alto índice de motociclistas envolvidos em acidentes. E a nossa intenção nesta Semana Nacional de Trânsito, que iniciamos com uma ação conjunta de doação de sangue com o Hemoes, é sensibilizar os capixabas para a vulnerabilidade dos motociclistas, dos pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência. Se a realidade já assusta, imagina se você fizer parte dela. O que queremos é mostrar a responsabilidade de cada um no trânsito, fazer compreender que obedecer às leis de trânsito é o caminho mais seguro para o bem da coletividade”, pontuou a diretora técnica do Detran|ES Édina de Almeida Poleto.

A campanha

Fazendo uso de um tom dramático, o Órgão convida a sociedade a refletir sobre os dados do Observatório Estadual de Segurança Pública, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que informam que uma pessoa morreu, por dia, em acidentes de motos no Espírito Santo no último ano, e que vitimou, até julho deste ano, 179 pessoas no Estado.

Dialogando com campanhas anteriores, o Detran|ES busca conscientizar o cidadão sobre a necessidade de sempre adotar atitudes prudentes e obedecer às regras de trânsito em todos os momentos, mesmo nos pequenos trajetos, para assim preservar vidas.

O vídeo mostra uma série de planos e sonhos, como casamento, promoção no trabalho e o nascimento de filhos, momentos que podem ser interrompidos por conta da imprudência no trânsito, que pode levar à morte.

A campanha entrou no ar nessa quarta-feira (16) e vai até o próximo dia 30 em emissoras de televisão, rádio, portais e redes sociais.

Clique aqui e assista ao vídeo.