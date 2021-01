Detran|ES recebe prefeito de Iconha para tratar sobre novos serviços de sinalização

Seguindo a premissa do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) de colaborar para o não cometimento de infrações por parte dos condutores e para a redução de acidentes nas vias, a diretora técnica Édina de Almeida Poleto recebeu, nessa quinta-feira (28), para reunião de trabalho, o prefeito de Iconha, Gedson Paulino; o vice-prefeito do município, Fernando Volponi, e secretários municipais. Na pauta, as tratativas para a revisão do projeto de sinalização viária da cidade, um pedido que o prefeito fez ao diretor geral do Detran, Givaldo Vieira.

O projeto prevê a implantação e manutenção de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em Iconha, a exemplo de faixa de travessia de pedestres, pórtico na chegada do município e placas de regulamentação. Para nova análise da proposta, ficou decidido que a equipe de Engenharia de Trânsito do Detran|ES fará uma visita técnica no município, na próxima semana, para averiguar possíveis alterações conforme solicitações da Prefeitura.

“É fundamental a participação das prefeituras, vereadores, da Polícia Militar e sociedade civil organizada nas tratativas sobre as principais necessidades do trânsito nas cidades. A partir deste debate, nossa equipe realiza estudos e levantamentos in loco para definir o melhor projeto com foco em uma sinalização assertiva e humanizada. O Detran|ES tem como prioridade a proteção da vida das pessoas no trânsito e, por isso, estamos à disposição, sobretudo de um município onde circula um número grande de veículos”, afirma a diretora Édina Poleto.

O prefeito Gedson Paulino considera a sinalização viária fundamental para informar e instruir os cidadãos sobre a importância de obedecer às leis de trânsito. “Nossa cidade é cortada por rodovias Federal, Estadual e Municipal, é uma via de acesso ao litoral e à cidade polo da região sul, que é Cachoeiro de Itapemirim. Queremos, junto ao Detran|ES, oferecer mais segurança ao morador e ao turista a partir de um trânsito organizado e que depende fundamentalmente do comportamento de cada um”, frisa Gedson.